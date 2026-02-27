FÚTBOL INTERNACIONAL
Un invasor de campo placa a Leo Messi y lo tira al suelo durante su encuentro con el Inter Miami
El conjunto de Javier Mascherano se llevó un amistoso polémico, que tuvo de todo, y con gol decisivo de Leo Messi, que calmó las aguas e hizo el 2-1
Inter de Miami disputó un amistoso en Puerto Rico, contra Independiente del Valle. Un encuentro en el que Leo Messi estuvo sobre el césped, ya recuperado del todo, para disputar un amistoso pospuesto. El partido se disputó justo después del inicio de la competición, que empezó el fin de semana del 21 y 22 de febrero. El conjunto de David Beckham empezó la liga perdiendo y buscará reconquistar el título logrado la temporada pasada.
En el Inter-Independiente, Lionel Messi fue el gran protagonista. Su entrada revolucionó el partido y transformó un penalti a los 69 minutos para darle al Inter Miami. Un triunfo que le sirve a los de Mascherano para recuperar sensaciones. El excentral del Barça y actual entrenador de 'Los Garzas', había dejado al astro argentino en el banquillo. El titular, en su lugar, fue el español nacionalizado estadounidense Santiago Morales, que fue el autor del primer gol del partido a los 15 minutos.
Messi cayó al suelo derribado
Al final del partido, con la victoria del conjunto de Miami, se produjo un 'pequeño' incidente que asustó a Messi. Cuando el colegiado se puso el silbido a la boca, una serie de aficionados invadieron el campo, corriendo a abrazar a Messi para conseguir una foto o un autógrafo. Cuando un niño acudía a abrazar a Leo, el argentino cayó al suelo.
La caída se produjo cuando un miembro del equipo de seguridad intentó retirar al aficionado que se había abalanzado sobre Messi. El agente lo cogió para quitarlo de encima del jugador, pero en el forcejeo perdió el equilibrio mientras lo desplazaba. El aficionado y el vigilante cayeron, y en esa inercia Messi también acabó en el suelo, en una escena que generó preocupación durante unos segundos.
Muchos aficionados se preguntaron por la ausencia de Yassine Cheuko, el seguridad personal de Messi. Pero Chueko no estaba presente en el césped.
La actuación del personal de seguridad logró retirar al aficionado sin que se produjeran daños mayores, y Messi pudo levantarse sin aparentes problemas mayores ni consecuencias. Todo quedó en un susto.
