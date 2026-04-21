El Inter tira de épica para evitar la gesta del Como y acercarse al doblete

El Como de Cesc Fàbregas se quedó a cinco minutos de la gloria. El Inter de Milán le dio la vuelta a la eliminatoria de las semifinales de la Coppa de Italia con dos goles en los últimos minutos que dejaron muy tocado al equipo del lago.

Inter - Como Coppa Italia INT 3 2 COM Alineaciones Inter de Milan J. Martinez; Akanji, Acerbi (Bisseck, m.74), Carlos Augusto; Luis Henrique (Dumfries, m.84), Barella, Calhanoglu, Zielinski (Sucic, m.60), Dimarco (Diouf, m.60); Bonny (Esposito, m.74), Thuram. Como 1907 Butez; Ramon, Diego Carlos (Morata, m.90), Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha (Caqueret, m.70), Valle; Paz, Baturina; Douvikas (Diao, m.70).

El Como no llegaba en su mejor momento, con un solo punto en las últimas tres jornadas, y el Chivu había puesto la presión sobre los suyos en la Coppa al tener ya casi decidido el título de la Serie A. El doblete está cerca.

Y se confiaba el plan de partido, con el Inter dominador del juego, pero poco se esperaba San Siro la efectividad de los visitantes. Al final, el conjunto 'neroazurro' tuvo que tirar de épica, de experiencia y de galones para darle la vuelta al partido.

Ya desde el inicio los de Cesc dejaron claro que querían hacer historia. Josep Martínez acabó siendo uno de los más activos para el Inter, salvando a los suyos en numerosas ocasiones. Y es que cada llegada del Como se convertía en peligro. Kempf mandó un balón al palo a los 10 minutos, y Baturina, uno de los futbolistas que más ha crecido esta temporada con Fàbregas, colocaba el primero del partido pasada la media hora, tras una my buena jugada de Van Der Brempt y un sublime movimiento de Nico Paz al inicio de la jugada.

El español también fue clave en el segundo del Como, justo después del descanso. Su pase filtrado a Da Cunha solo lo mejoró la definición cruzada del francés. A partir de ahí, el Como perdió identidad y se cerró, sufriendo más de lo normal. Los goles acabaron llegando.

Los últimos minutos fueron una embestida 'neroazzurra'. Çalhanoğlu se vistió de héroe con el tanto que empezaba la remontada, y con el segundo en el minuto 85 tras otro centro de Sucic. Los mismos protagonistas, esta vez con el croata definiendo casi a trompicones, daban la vuelta a la eliminatoria tres minutos después para llevar a los suyos a la final. Las caras de los jugadores del Como eran un poema.

Antes de la locura, Assane Diao tuvo la eliminatoria en sus botas pero erró en el clarísimo mano a mano con el portero interista.

"No me lo puedo creer", decía Nico Paz tras el pitido del árbitro. Lo tuvieron a tocar. Pero al final, el Inter se hizo fuerte en casa y evitó la gesta de un equipo que quiere colarse ya entre los grandes de Italia.

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