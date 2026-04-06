El Inter, a muerte con Bastoni: "Se me pone la piel de gallina"

La temporada no está siendo un camino de rosas para Alessandro Bastoni. El central del Inter de Milán, vinculado fuertemente con el Barça, ha estado en el punto de mira los últimos días tras su expulsión en la repesca del Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina, que dejó a Italia fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

La 'Azzurra' debía ser una vía de escape para el defensa, una oportunidad para escapar del ruido mediático que está generando su posible llegada al equipo de Hansi Flick cuando se abra el mercado, pero produjo el efecto contrario y fue sometido a un linchamiento público, centrando gran parte del fracaso colectivo y estructural del fútbol italiano en su figura.

Bastoni, expulsado ante Bosnia / NIDAL SALJIC

Sin embargo, su afición, este domingo en el Giuseppe Meazza, decidió mostrarle todo su cariño y apoyo para que no se venga abajo. Sustituido por su entrenador Christian Chivu en el minuto 58 de la holgada victoria contra la Roma (5-2), Bastoni notó el calor de los interistas, quienes desean que no se marche a Barcelona en verano, y de sus compañeros, quienes hablaron maravillas de él tras el partido.

"Cuando hablas de Bastoni, de todos mis compañeros, se me pone la piel de gallina. Se dejan el alma en el campo. Hemos ganado y todo es bonito, pero también cuando se pierde, cuando van a la selección... Ellos lo dan todo", declaró el capitán del equipo, Lautaro Martínez.

Giuseppe Marotta, presidente y CEO del club, también lo defendió en los micrófonos de 'DAZN Italia', asegurando que "es vergonzoso que esté expuesto a este linchamiento constante como si fuera culpable de algo inconcebible. La eliminación de Italia tiene raíces más antiguas; un chico de su edad no merece este trato. Cometió un error, pero es humano y normal", antes de valorar su posible salida del equipo.

No hay motivos para que (Bastoni) abandone esta camiseta. Como con todos los jugadores, puede haber situaciones que evaluaremos más adelante Giuseppe Marotta — Presidente y CEO del Inter de Milán

"No hay motivos para que abandone esta camiseta. Como con todos los jugadores, puede haber situaciones que evaluaremos más adelante", añadió Marotta, quien de momento lanza balones fuera sobre los rumores que envuelven a una de las figuras del equipo.

Otro de los que se pronunció sobre el central italiano fue el alemán Jürgen Klinsmann, leyenda del Inter, quien expresó su gran deseo: "¿Si Bastoni sólo podrá salir de esta situación abandonando Italia? Al contrario, espero que se quede en Italia y, por lo tanto, en el Inter. Es normal pasar por momentos difíciles, incluso muy difíciles, sobre todo cuando se está expuesto a un nivel tan alto", apuntó.

Alessandro Bastoni celebra un gol con la camiseta del Inter de Milán / Inter

"Si logra superar este periodo sin huir y sigue dando la cara aquí, se convertirá en un jugador aún más fuerte. Podría ser un punto de inflexión. Sin embargo, también necesitamos equilibrio en el entorno italiano. Las críticas están bien, pero la destrucción no. Los insultos, los ataques personales, la negatividad: no ayudan a nadie", añadió en 'Rai Due'.

Lo cierto es que el año de Bastoni no está siendo fácil, pero el Barça parece decidido a ir a por él, y aunque por ahora no hay un acercamiento importante entre ambos clubes, desde Italia aseguran que el cuadro culé ya se ha lanzado al ataque con una oferta de 45 millones de euros, que fue rechazada por el Inter. Eso sí, ateniéndonos a las palabras de Marotta, la puerta está, por lo menos, abierta.