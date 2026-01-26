Inter y Milan, al exilio: San Siro cierra de manera temporal

El Estadio de San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza cerró sus puertas a partir del 24 de enero de 2026 y dejará de ser sede de partidos de fútbol hasta, aproximadamente, el 8 de febrero. Por lo tanto, desde este fin de semana hasta esa fecha, tanto AC Milan como Inter de Milán se quedan sin estadio.

La razón es la preparación de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se celebrará allí el 6 de febrero y que convertirá al estadio en el epicentro del arranque de los Juegos invernales de este año.

Según un comunicado del propio estadio, eseuso para eventos olímpicos requiere trabajos de montaje, seguridad y logística en el propio recinto, lo que imposibilita que Inter y Milan jueguen “en casa” mientras dure ese periodo.

Así, el Inter, primer implicado, ya disputó su último encuentro en casa ante el Pisa antes del cierre. Sus siguientes compromisos oficiales se juegan fuera: en Alemania (Champions League en Dortmund) y luego en campos de Serie A como Cremonese y Sassuolo. Además, su partido de cuartos de final de la Coppa Italia contra Torino ha sido trasladado al estadio de Monza, a unos 25 km de Milán.

Por su parte, el Milan afronta también varias salidas: incluye choques en Roma, en Bolonia y otro frente al Pisa el 15 de febrero. El duelo con el Como, que estaba programado para San Siro, aún no tiene fecha cerrada y dependerá de cómo cuadre el calendario tras la interrupción, por lo que por ahora aparece como aplazado.

Por lo tanto, según los calendarios oficiales y la organización olímpica, San Siro debería reabrir para encuentros de fútbol después del 8 de febrero. La primera oportunidad para que el estadio vuelva a albergar un partido de Serie A sería el 15 de febrero, cuando el Inter debe recibir a la Juventus.

Un estadio con diferentes frentes abiertos

Este cierre por los Juegos es solo uno de los grandes hitos de un momento histórico para San Siro. Inter y Milan completaron recientemente la compra del estadio y los terrenos adyacentes, con la intención de construir un nuevo estadio compartido de diseño moderno, que sería operativo para 2031, dejando paso a la demolición progresiva del actual Meazza.

Ese proyecto forma parte de un plan a largo plazo que busca sustituir el emblemático estadio por una instalación de última generación adaptada a los estándares europeos actuales modernos.