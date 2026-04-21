El Inter de Milán acaricia el 'Scudetto': ¿Cuándo podría ser campeón de la Serie A?

El Inter de Milán acaricia la Serie A. A falta de cinco jornadas para el final del campeonato doméstico, el cuadro 'nerazzurri' se encuentra a un paso de proclamarse campeón del Calcio por vigesimoprimera vez en su historia. Con 78 puntos en lo más alto de la clasificación, mantiene una distancia de 12 puntos a sus principales perseguidores, AC Milan y Napoli, ambos con 66. Un margen que deja el 'Scudetto' prácticamente sentenciado y que podría quedar matemáticamente resuelto en la próxima jornada.

Si el Inter logra imponerse este domingo al Torino en el Estadio Olímpico de Turín, certificará el título con cuatro partidos aún por disputarse. Un escenario que refleja la regularidad y solvencia de la 'Beneamata' a lo largo del curso.

El gran artífice de este rendimiento ha sido Cristian Chivu, que asumió el banquillo el pasado mes de junio tras la salida de Simone Inzaghi. El reto no era menor: sustituir a un técnico que había devuelto al club a la élite del fútbol europeo, con un 'Scudetto', dos finales de Champions League -ambas perdidas ante Manchester City y PSG-, dos Copas de Italia y tres Supercopas. Sin embargo, el técnico rumano ha respondido con autoridad, especialmente a nivel nacional.

El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, da instrucciones durante el partido de la Serie A entre el Inter de Milán y el Cagliari / DANIEL DAL ZENNARO

En las 33 jornadas disputadas, el Inter únicamente ha encajado cinco derrotas, una muestra de la consistencia de un bloque que ha sabido mantener el nivel competitivo semana tras semana. Aunque el rendimiento europeo no ha estado a la altura -quedando fuera del Top-8 de la Champions League y cayendo en dieciseisavos ante el sorprendente Bodo/Glimt noruego-, el equipo ha compensado esas carencias con una trayectoria firme en Italia.

Además, los 'nerazzurri' siguen vivos en la Copa de Italia, donde este martes disputarán la vuelta de semifinales ante el Como en el Giuseppe Meazza, tras el empate sin goles de la ida. La posibilidad de conquistar el doblete nacional sigue muy presente y encajaría con las expectativas marcadas por la directiva al inicio de la temporada.

El proyecto de Chivu se ha sustentado en la continuidad del bloque que la pasada campaña alcanzó la final de la Champions, aunque posteriormente fuese vapuleado por el Paris Saint-Germain (5-0). A esa base se sumaron refuerzos como Manuel Akanji, Petar Sucic, Luis Henrique, Andy Diouf, Pio Esposito o Ange-Yoan Bonny, ampliando así el fondo de armario.

En lo futbolístico, Lautaro Martínez continúa siendo la referencia ofensiva del equipo y lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 16 tantos. En el centro del campo, la estructura formada por Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu y Henrikh Mkhitaryan sigue marcando el ritmo del juego, mientras que Federico Dimarco se mantiene como una de las grandes armas ofensivas desde el carril izquierdo, con seis goles y 15 asistencias. En defensa, Alessandro Bastoni continúa siendo el guardián de la defensa, pese a los rumores que lo vinculan al Barça, y bajo palos, Yann Sommer aporta seguridad y experiencia a sus 37 años.

Marcus Thuram y Federico Dimarco, jugadores del Inter de Milán, celebrando un gol contra el Cagliari / DANIEL DAL ZENNARO

El pasado viernes, el Inter reforzó aún más su candidatura al título con una contundente victoria por 3-0 ante el Cagliari. Un resultado que acerca todavía más a los 'nerazzurri' a un 'Scudetto' que ya se vislumbra en Milán y que podría hacerse oficial en cuestión de días.