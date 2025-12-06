Inter Miami - Vancouver Whitecaps, la final de la MLS en directo, hoy | Sigue el partido de Leo Messi en vivo

¿Dónde ver el partido?

La final se podrá ver en MLS Season Pass dentro de Apple TV, plataforma que emite todos los partidos de la MLS en todo el mundo. En Estados Unidos, también estará disponible en FOX y FOX Deportes, mientras que en Canadá se podrá seguir a través de TSN y RDS. En España, la única forma de ver el partido será mediante MLS Season Pass en la aplicación de Apple TV.