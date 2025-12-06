Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

Inter Miami - Vancouver Whitecaps, la final de la MLS en directo, hoy | Sigue el partido de Leo Messi en vivo

Sigue el minuto a minuto del crucial partido para el Inter Miami de Leo Messi en directo

Messi: &quot;Sería muy lindo que Alba y Busquets se retiraran con un título&quot;

Messi: "Sería muy lindo que Alba y Busquets se retiraran con un título" / AP

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL