Inter Miami - Vancouver Whitecaps, la final de la MLS en directo, hoy | Sigue el partido de Leo Messi en vivo
Sigue el minuto a minuto del crucial partido para el Inter Miami de Leo Messi en directo
Por su parte, Vancouver Whitecaps se ha ganado el respeto de la liga paso a paso. Desde el Oeste, han firmado una temporada sólida, con un equipo competitivo lejos de casa y capaz de sobrevivir a eliminatorias durísimas. Su recorrido hasta la final ha sido un ejercicio de carácter y ayer eliminar al San Diego FC pata meterse en esta final. Thomas Müller, su gran figura.
Inter Miami llega a esta final tras una temporada en la que por fin ha encontrado estabilidad y equilibrio y tras golear este sábado al New York City FC. Bajo la dirección de Javier Mascherano, el equipo ha consolidado un estilo reconocible: liderazgo de Messi, experiencia de Busquets y Jordi Alba, y la energía de una base joven que ha permitido sostener el ritmo competitivo durante toda la campaña.
El XI de Vancouver Whitecaps
Takaoka; Ocampos, Blackmon, Priso-Mbongue, Laborda; Berhalter, Cubas; Sabbi, Müller, Ahmed y White.
El XI de Inter Miami
¿Dónde ver el partido?
La final se podrá ver en MLS Season Pass dentro de Apple TV, plataforma que emite todos los partidos de la MLS en todo el mundo. En Estados Unidos, también estará disponible en FOX y FOX Deportes, mientras que en Canadá se podrá seguir a través de TSN y RDS. En España, la única forma de ver el partido será mediante MLS Season Pass en la aplicación de Apple TV.
A partir de las 20:30 horas (CET), el Chase Stadium de Miami será testigo de un auténtico partidazo que promete muchas emociones. El canadiense Drew Fischer será el encargado de dirigir el duelo.
Historia y emotividad
El equipo liderado por Leo Messi quiere hacer historia y conqusitar la primera MLS para Inter Miami en una noche que será muy emotiva: Jordi Alba y Sergio Busquets pondrán fin a sus gloriosas carreras con el pitido final.
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos y bienvenidas al minuto a minuto de la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.
