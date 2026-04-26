Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

El Inter Miami no pasó del 1-1 este sábado contra el New England Revolution y sigue sin poder ganar en el NU Stadium, su nuevo estadio, en el que ha empatado los tres partidos disputados.

El español Carles Gil adelantó al Revolution en el minuto 56 y el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame igualó para el Inter Miami en el 76, antes de un intenso empuje final en el que los locales tuvieron oportunidades para ganar el duelo, pero también pudieron perderlo al contragolpe.

Tras estrenarse en el NU Stadium con un 2-2 contra el Austin y empatar con el mismo resultado contra los New York Red Bulls, el Inter Miami volvió a quedarse sin tres puntos en casa. Se notaron desde el comienzo las ganas del Inter Miami de regalar un triunfo a sus aficionados, pero el meta del Revolution Matt Turner negó dos veces el gol, a Luis Suárez y a Leo Messi, con dos grandes paradas en la primera mitad.

Tras el arranque complicado, el Revolution se fue asentando y asustó al Inter Miami con unas llegadas peligrosas que obligaron al meta Dayne St. Clair a realizar intervenciones de mérito.

En la reanudación, un fallo defensivo del Inter Miami fue aprovechado por Carles Gil para adelantar a los visitantes con una elegante vaselina de zurda ante la salida de St. Clair.

La respuesta del Inter Miami llegó en el 76, cuando Rodrigo De Paul dio un gran pase al hueco para Suárez, cuyo disparo, parado por Turner, acabó en las botas de Berterame. El delantero argentino no perdonó y subió el 1-1 al luminoso.

En los últimos quince minutos el Inter Miami entregó el balón a Messi, que pese a la feroz presión de la defensa del Revolution, colgó dos centros muy peligrosos que su equipo no supo aprovechar.

Messi también lo intentó con dos disparos desde la frontal del área que acabaron alto y parados cómodamente por el meta, respectivamente.

"Nos quedamos con esa bronca", reconoció Berterame al acabar el partido, al referirse a la anhelada primera victoria en casa que el Inter Miami sigue esperando.