Inter Miami sigue alcanzando récords: ya es el equipo más valioso de la MLS

El impacto de Lionel Messi en la Major League Soccer ya no se mide solo en goles o audiencias, sino también en cifras de negocio. Inter Miami se ha convertido en el club más valioso de la MLS, con una valoración de 1.450 millones de dólares, según el último informe de 'Sportico' sobre el valor de las franquicias de la liga norteamericana en 2026.

La entidad de Florida lidera el ranking tras crecer un 22% en solo un año, el mayor incremento de toda la competición, y supera por primera vez a Los Angeles FC, que había encabezado las valoraciones en los primeros informes publicados por el medio estadounidense. LAFC se sitúa justo por detrás, con 1.400 millones, tras un crecimiento del 9%.

El ascenso de Inter Miami está directamente ligado al efecto Messi. El argentino, que ha renovado su contrato hasta 2028, llevó al club a conquistar su primera MLS Cup y ha disparado los ingresos locales por encima de los 200 millones de dólares, repartidos casi a partes iguales entre ingresos de día de partido y acuerdos comerciales. A esa cifra se suma el premio de 21,05 millones obtenido por la participación en el último Mundial de Clubes, una competición que también reportó ingresos extra a los otros equipos de la 'Major' que participaron, como LAFC (10,55 millones) y Seattle Sounders (9,55 millones).

El estudio refleja una MLS en crecimiento, pero cada vez más desigual. El valor medio de una franquicia alcanza los 767 millones de dólares, un 6% más que el año pasado, aunque el aumento se concentra en la parte alta de la tabla. Mientras Inter Miami vale 3,4 veces más que CF Montréal, el club menos valorado (430 millones), la brecha en ligas como la NBA o la NFL es sensiblemente menor. De hecho, supera a la NHL, F1 o MLB en el múltiplo medio entre el valor de los equipos y sus ingresos.

En total, las 30 franquicias de la MLS están valoradas en 23.000 millones de dólares, incluyendo activos inmobiliarios y negocios vinculados a los clubes. Desde 2021, el valor medio ha crecido un 39%, impulsado por el interés inversor, nuevos estadios y el contexto favorable de cara al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Más allá de Miami, el estudio destaca otros proyectos al alza, como New York City FC (1.120 millones), que prepara la inauguración de su nuevo estadio en Queens, o Chicago Fire, que ha crecido un 20% tras anunciar la construcción de un recinto propio. También sobresale el debut de San Diego FC, valorado ya en 765 millones, tras pagar una cuota de expansión récord de 500 millones.

En el plano estructural, la MLS afronta años clave: el cambio de calendario para alinearse con el modelo FIFA a partir de 2027, la revisión del acuerdo audiovisual con Apple y el reto de reducir la brecha económica entre franquicias.

En ese escenario, Inter Miami se consolida como el gran motor de la liga. Con un nuevo estadio de 25.000 asientos en camino y un ambicioso desarrollo inmobiliario asociado, el club apunta a ingresos cercanos a los 250 millones de dólares en 2026, cifras más propias de las grandes ligas norteamericanas que del fútbol tradicional.