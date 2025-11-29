Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FÚTBOL INTERNACIONAL

Inter Miami - New York City, en directo: Final de la Conferencia Este de la MLS, hoy en vivo

Sigue en directo la final de la Conferencia Este de la MLS entre Inter Miami y New York City

Leo Messi, junto a Sergio Busquets en un partido del Inter Miami

Leo Messi, junto a Sergio Busquets en un partido del Inter Miami / AP

Marc Gázquez

Marc Gázquez

El Inter Miami de Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba se mide al New York City en la final de la Conferencia Este de la MLS.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL