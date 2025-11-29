Inter Miami - New York City FC: horario y dónde ver en TV la final de la Conferencia Este de la MLS

Inter Miami vive una campaña que ya figura en los anales del fútbol norteamericano: el club ha disputado 56 partidos oficiales entre todas las competiciones esta la temporada, cifra que supone un récord para un equipo de la MLS en una sola campaña. Ese total puede aumentar a 58 partidos si el equipo gana este sábado la Final de la Conferencia Este de la MLS ante el New York City FC y se clasifica para la gran final de la MLS Cup.

'Las Garzas' enfrentan a los neoyorkinos este sábado 29 de noviembre en el Chase Stadium, casa del Inter Miami. El partido está previsto que arranque a las 18:00h (ET, hora local), lo que supone las 00:00h (CET) hora peninsular española del domingo.

Tras cerrar la temporada regular como tercero del Este, el equipo de Florida accedió a los playoffs por segundo año consecutivo. El equipo eliminó a Nashville SC en la primera ronda y, tras una contundente victoria por 4-0 contra FC Cincinnati en semifinales, alcanzó por primera vez en su historia la final de Conferencia Este, donde enfrentará a New York City FC (quintos clasificados de la fase regular de la MLS).

El equipo de Pascal Jansen ha sido la sorpresa de estos playoffs dejando atrás a a Charlotte FC y al ganador del Supporters' Shield de esta temporada, Philadelphia Union. En sus filas, destacan los atacantes Maxi Moralez y Nicolás Fernández Mercau, así como el portero de la Selección de Estados Unidos, Matt Freese, que se ha erigido vital para los suyos en esta postermporada.

Por el lado local, los de Javier Masherano están liderados por Leo Messi, que posee el récord de participaciones en goles de postemporada (12) de su equipo y tiene en sus filas a leyendas del balompié como Jordi Alba o Sergio Busquets, que anunciaron su retirada a finales de la presente temporada. Si su equipo cayera eliminado, sería el último partido de ambos. Si pasan a la final de la MLS, tendrían un encuentro más en sus botas.

HORARIO DEL INTER MIAMI - NEW YORK CITY DE LA MLS

El duelo de la final de la Conferencia Este de la 2025 MLS Cup Playoffs entre Inter Miami CF y New York City FC se disputará el sábado 29 de noviembre de 2025. El kick-off está previsto para las 18:00 ET en Florida, lo que equivale a las 00:00 del domingo, hora peninsular española (CET).

DÓNDE VER EL INTER MIAMI - NEW YORK CITY DE LA MLS

Para seguir el encuentro en directo desde España, la opción oficial es MLS Season Pass, a través de Apple TV. Esa plataforma ofrece la retransmisión online de los Playoffs de la MLS, incluida las Finales de Conferencia.

También se puede seguir toda la información de este duelo a través de SPORT.es, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.