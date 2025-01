El Inter Miami CF apuesta por Latinoamérica para su Preseason Tour 2025

El Inter Miami CF ha elegido Latinoamérica para realizar gran parte de la pretemporada de este año y preparar con las máximas garantías una nueva campaña en la Major League Soccer. El equipo de Leo Messi, entrenado esta temporada por Javier Mascherano, disputará un total de 5 partidos amistosos, 3 de ellos en Centroamérica y Sudamérica organizados por NSN (Never Say Never), lo que supone una clara apuesta de la franquicia de Florida por la ación latina que tanto apoyo ha mostrado al Inter Miami CF desde su fundación.

The Americas Preseason Tour 2025 se estrenará el 18 de enero en Las Vegas, donde el Inter Miami CF se enfrentará al Club América mexicano. La gira continuará en Perú, en el Estadio Monumental de Lima, donde el rival será el Club Universitario de Deportes. El siguiente partido será en Panamá, el 2 de febrero contra el Sporting San Miguelito, encuentro que tendrá lugar en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. Por último, el 8 de febrero, las Garzas de Miami se medirán al Club Deportivo Olimpia en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en Honduras. La gira se cerrará en Tampa (Florida) con un amistoso contra el Orlando City SC el 14 de febrero.

Una ocasión única

En los próximos días se informará de cómo y cuándo se podrán conseguir las entradas para cada uno de los partidos del The Americas Preseason Tour 2025. Una ocasión histórica para miles de aficionados latinoamericanos de ver en directo a grandes campeones como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, ahora dirigidos por el argentino Javier Mascherano.

Por segundo año consecutivo, NSN (Never Say Never) colaborará con el Inter Miami CF en la organización de la gira de pretemporada tras la exitosa experiencia en 2024. NSN fue la compañía promotora de los amistosos que la franquicia de la MLS jugó en El Salvador (enero 24) y en Tokio (febrero 24).