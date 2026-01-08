Inter Miami blinda a Messi con un proyecto deportivo que asusta

Los seguidores del Inter Miami han tenido recientemente muchos motivos para sonreír, pero David Beckham quiere que puedan hacerlo durante muchos años más. El histórico triunfo ante Vancouver Whitecaps, que dio a Las Garzas su primera MLS, tiene que ser el punto de partida de una época de dominio rosa en Estados Unidos, liderada por el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi. Pese a ello, en el club saben que deben rodearlo de la mejor manera posible para exprimir al máximo su tiempo en Miami.

Beckham y Messi, tras ganar la MLS / Rebecca Blackwell

Javier Mascherano podrá contar con nuevas caras en la próxima temporada. El fichaje más sonado fue el del lateral izquierdo Sergio Reguilón, a mediados de diciembre, sin equipo desde verano después de terminar su contrato con el Tottenham. A sus 29 años, el que fuera internacional con España firmó hasta 2027, con opción de ampliar hasta diciembre de 2028.

Sergio Reguilón llevará el dorsal 3 en el Inter Miami / INTER MIAMI

Un refuerzo de lujo para la zona defensiva, uno de los puntos débiles del Inter Miami, especialmente tras el retiro de Jordi Alba, dueño y señor del carril zurdo, y de Sergio Busquets, quien hacía de ancla en la medular y aliviaba mucho trabajo a los centrales. Pero Reguilón no ha sido el único en llegar.

Operación defensa

Viendo los fichajes que están llegando al Chase Stadium, la gran prioridad no es otra que mejorar el equipo en la parcela defensiva. Además de Reguilón, el Inter Miami ha incorporado recientemente al portero Dayne St. Clair, al lateral derecho Facundo Mura y al central Micael, en calidad de cedido.

Para ellos es un sueño poder compartir vestuario con Messi: "¿Jugar con Messi? Siempre lo sueñas. Al crecer y jugar FIFA en aquella época, creabas a tu pequeño jugador y te ponías en los mejores equipos del mundo”, declaró St. Clair nada más oficializarse su fichaje.

Y aún habrá más movimiento. Después de renovar a Luis Suárez por una temporada más y evitar la salida de Tadeo Allende, según informó 'Diario Olé', el Inter Miami quiere traer más talento a la plantilla. Según Michelle Kaufman, el club está cerca de cerrar la llegada de Tristan Blackmon, jugador de Vancouver Whitecaps, elegido mejor defensa del 2025 en la MLS. Desde Argentina también aseguran que el Inter Miami ha llegado a un principio de acuerdo con Portland Timbers por el centrocampista David Ayala.

Los seguidores del Inter Miami se muestran ilusionados con la plantilla que tendrá a su disposición esta temporada Javier Mascherano. No hay dudas de que los esfuerzos se han centrado en mejorar la defensa de un equipo que, en la parcela ofensiva, va completamente sobrado.