El Inter Miami apuesta por Guillermo Hoyos en el banquillo

El Inter Miami ha decidido mirar hacia dentro para resolver su banquillo y confiará en Guillermo Hoyos como director técnico del primer equipo para los próximos partidos. La entidad de Florida opta por una solución de continuidad, respaldada en el profundo conocimiento que el técnico argentino tiene de la estructura deportiva del club y de su proyecto a medio plazo.

Hoyos llega al cargo avalado por una extensa trayectoria internacional. Con más de dos décadas vinculado al fútbol profesional como jugador, entrenador y director deportivo, ha desarrollado su carrera en distintos mercados y contextos competitivos. En los banquillos ha dirigido en países como Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, además de haber sido seleccionador nacional boliviano.

Uno de los puntos fuertes de su perfil está en el trabajo de cantera y formación. Su experiencia en el desarrollo de talento joven incluye una etapa en el FC Barcelona, donde participó en procesos vinculados al fútbol base, una faceta especialmente valorada por Inter Miami dentro de su modelo deportivo.

Desde su llegada a la franquicia estadounidense, Hoyos había ejercido como responsable de supervisar y potenciar la estructura de desarrollo del camino profesional del club, centrado en consolidar el camino entre la academia y el primer equipo. Además, había ejercido de director deportivo hasta asumir el banquillo del primer equipo.

Ese conocimiento de la casa ha sido clave para que la dirección lo considere la opción ideal para asumir el mando de manera inmediata y sea la apuesta de David Beckham, Joge y José Mas para aportar la continuidad necesaria al proyecto ganador de 'Las Garzas'.

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Ahora, sus actuaciones en los próximos meses servirán para ver si su papel puede ir más allá de este periodo transitorio.