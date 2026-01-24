Inter Miami apuesta por su cantera y firma al joven Daniel Pinter

Inter Miami ha anunciado el fichaje de Daniel Pinter, uno de los talentos más prometedores surgidos de su Academia, que pasa a formar parte del primer equipo como jugador formado en casa (Homegrown Player). El delantero, de 18 años, firma un contrato de larga duración que refuerza la estrategia del club de combinar estrellas internacionales con el desarrollo de talento propio.

Pinter, nacido en 2007, llegó a la Academia de Inter Miami en 2019 y ha completado todo su proceso formativo dentro de la estructura del club. Atacante versátil, con buena capacidad goleadora y lectura del juego, se consolidó en el último año como uno de los referentes ofensivos de Inter Miami CF II en la MLS NEXT Pro, donde firmó 10 goles y 3 asistencias en 19 partidos, cifras que aceleraron su salto al primer equipo.

Daniel Pinter, en la Academia de Inter Miami / Inter Miami CF

El joven delantero ya tuvo su primer contacto con la MLS en octubre de 2025, cuando debutó con el primer equipo en partido oficial. A nivel internacional, Pinter ha participado en convocatorias juveniles tanto con Estados Unidos como con Hungría (su país de nacimiento), lo que subraya su proyección y su perfil competitivo en el panorama formativo internacional.

El director deportivo del club, Guillermo Hoyos, valoró muy positivamente la incorporación del canterano: “Daniel Pinter es fútbol, lo lleva en las venas. Es hipercompetitivo, tiene una gran ilusión por crecer y es un orgullo para nosotros poder firmarlo con el primer equipo. Además, es un ejemplo para los jóvenes de la Academia por su compromiso y dedicación”, señaló.

Guillermo Hoyos, director deportivo del Inter Miami / Inter Miami CF

La firma de Pinter se produce en un momento de crecimiento global para Inter Miami, vigente campeón de la MLS y con Leo Messi, recién renovado, como referente del proyecto. En ese contexto, el club refuerza su apuesta por la cantera como complemento clave a su ambicioso proyecto deportivo.