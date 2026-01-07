El Inter se afinca en el liderato

El Inter de Milán doblegó este miércoles a la niebla y al Parma (0-2) para afincarse en solitario en el liderato de la Serie A, aprovechando el pinchazo del Nápoles ante el Hellas Verona y cediendo toda la presión a un Milan obligado a ganar para mantenerse en la persecución.

El Inter volverá a dormir en lo más alto otra jornada más. Sigue siendo un equipo que mejora cada jornada, que pule detalles y cree más en sus posibilidades. Compareció en la neblinosa Parma con un once sin Bastoni, sin Barella, sin Dumfries y sin Marcus Thuram. Y aun así dominó al Parma del español Carlos Cuesta, pese a lo reducido en el marcador durante casi todo el duelo.

Fue un partido especial para el Estadio Ennio Tardini y el rumano Cristian Chivu, que la pasada campaña lideró el banquillo parmesano hasta la salvación. Un reencuentro bonito entre dos protagonistas que guardan buen recuerdo el uno del otro. Honesto y respetuoso por parte de quien reconoce el paso adelante que supone entrenar a un finalista de la Liga de Campeones.

También para el francés Ange Yoan Bonny, al que Chivu se llevó de Parma al Inter y que no pidió perdón cuando estuvo cerca de sentenciar el duelo en el minuto 94. El VAR anuló el gol por mano previa de Thuram, que apenas unos segundos después, en la jugada posterior, marcó el segundo tanto del duelo.

Lo planteó de manera habitual el Inter. Mucho centro lateral en busca de Lautaro Martínez y Pio Espostio, dominadores del área y del juego aéreo. Ni Del Prato ni Circati ni Britschigi fueron capaces de frenar la potencia de los dos delanteros. Y aun así, la primera ocasión clara del partido fue de los de Carlos Cuesta en un balón lateral, precisamente. Ondrejka, sin embargo, llegó muy forzado a un remate que llegó a tocar en el larguero.

El castigo interista fue cuestión de tiempo. Justo en el ocaso del primer acto, en el minuto 44, subió al marcador el tanto de Federico Dimarco. El carrilero zurdo, fundamental durante años en el combinado 'nerazzurro' por su fortaleza ofensiva, fue el más listo dentro del área para marcar el primer tanto del partido.

Centró en busca de Pio Esposito, pero rápidamente intuyó que su pase se iba a quedar corto. Corrió en busca del rechace que efectivamente quedó suelto en el forcejeo entre el canterano interista y su par parmesano y lo encontró solo en área pequeña. Utilizó su pierna derecha para sacar un disparo raso pero potente pegado al palo corto que superó a Corvi para encarrilar el partido no sin suspense, pues el asistente levantó en un primer instante la bandera por fuera de juego. El VAR validó el tanto tras una rápida revisión.

No necesitó más el Inter en la niebla de Parma, que encontró la sentencia ya en el 95' por medio de Thuram con el rival volcado. Chivu saldó su regreso a la que fue su casa con una victoria importante, más efectiva que brillante, para aprovechar el pinchazo del Nápoles de Antonio Conte. Líder una jornada más. Cuatro puntos de ventaja respecto a Milan, que tiene un partido menos, y Nápoles. El Parma, por su parte, mantiene aún una ventaja de 5 puntos respecto al descenso.