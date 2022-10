El Inter acelera la renovación de Škriniar

El PSG también va detrás del central eslovaco El defensa jugó los 90 minutos en el 1-0 contra el Barça

Milan Škriniar es uno de los pilares del Inter de Milán en defensa. El central eslovaco, de 27 años, fue una de las piezas claves de los nerazzurri en la consecución del Scudetto de hace dos temporadas. No en vano, ha defendido la camisa interista ya en 218 ocasiones en la Serie A, y otras tantas en competiciones europeas. Fue titular y disputó todo el encuentro en la victoria por 1-0 sobre el Barcelona por la Champions. Sin embargo, y para alarma del Inter, su contrato acaba este verano y aún no ha renovado.

Es por eso que la directiva del actual subcampeón italiano busca acelerar la renovación del defensa. Según afirma el periodista italiano experto en fichajes, Fabrizio Romano, el Inter quiere reunirse de nuevo con el agente del jugador lo más pronto posible para llegar a un acuerdo y prorrogar su contrato. Se espera que las negociaciones comiencen la próxima semana.

Los nerazzurri buscan, de ese modo, alejar definitivamente al París Saint-Germain, que ya lleva un tiempo con Škriniar en su radar. El eslovaco fue su fichaje frustrado el verano anterior, cuando el Inter impidió su salido rumbo al Parc des Princes, y en París no lo han olvidado. La idea de los de la capital francesa es firmarlo en cuanto acabe su ligamen con los italianos.

Sobre todo el tema de su futuro, el central ya se había pronunciado hace unas semanas: "Nunca he hablado y prefiero que se quede así. No quiero hablar sobre mi futuro y mi contrato. Cuando haya noticias, las escucharéis de mí y de nadie más. Yo nunca he hablado y prefiero quedarme así", zanjó Škriniar. Se espera, por lo tanto, que hable pronto, una vez el Inter logre su objetivo de atar al jugador por más temporadas.