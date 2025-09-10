El insólito movimiento de Nico Jackson: pagó de su bolsillo para ir al Bayern

Un movimiento que desafía toda lógica. Y es que el final de mercado que vivió Nicolas Jackson fue, cuanto menos, frenético. Las incorporaciones de Liam Delap y João Pedro le dejaron prácticamente sin hueco en la punta de lanza 'blue', por tanto, tuvo que buscarse una salida y encontró refugio en el Bayern de Múnich. La inoportuna lesión del ex del Ipswich Town, sin embargo, hizo que operación se cayese por completo... hasta que el Chelsea optó por romper la cesión de Marc Guiu al Sunderland para dar luz verde al traspaso del delantero senegalés.

Tuvo Nico su final feliz. Quería salir y, tras horas de incertidumbre, pudo hacer las maletas y mudarse a Múnich. En una operación que se cerró en forma de préstamo - tasado en 16,5 millones de euros -, con una opción de compra de 65 millones de euros que podía convertirse en obligatoria en 2026 en caso de que se cumpliesen ciertas condiciones de partidos disputados.

Nicolas Jackson, delantero del Chelsea / EFE

Dinero de su bolsillo

Uli Hoeneß, presidente de honor del club bávaro, se encargó de disipar cualquier duda respecto al contrato del senegalés en el programa 'Sport1': "El jugador y su agente aportan 3 millones de euros, por lo que pagamos 13,5 millones de euros en concepto de comisión por el préstamo". De esta forma, el Bayern no abonó el importe íntegro de la que fuese una de las cesiones más caras de la historia, sino que el propio Nico puso dinero de su bolsillo para hacer realidad su deseo de firmar por el campeón de la Bundesliga.

"Nunca sucederá"

"Definitivamente no habrá un contrato permanente. Eso solo ocurriría si jugara 40 partidos desde el principio, lo cual nunca sucederá", aclaró sobre la difícil posibilidad - por no decir imposibilidad - de que la opción de compra obligatoria incluida en su contrato acabe activándose. De hecho, la DFB Pokal no se incluye en esos 40 encuentros, sino que solo cuentan la Bundesliga y la Champions League. Por tanto, sería un máximo de 49 partidos (32 de la Bundesliga y 17 de la Champions - si se llega a la final, incluidos los play-offs -). Y es altamente probable que Jackson tenga que ausentarse de algunos compromisos debido a la disputa de la Copa Africana de Naciones (21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026).

Las palabras de Hoeneß, pues, dejaron bastante clara la postura del club: el traspaso no será permanente. Si Harry Kane no cae lesionado, Nico no será titular. “Lo más importante no seremos Harry y yo, sino el equipo en su conjunto. Espero aprender de él, complementar su juego y formar una gran conexión. Entrenar y competir con jugadores de su calidad sin duda me ayudará a mejorar”, aseguró el senegalés sobre su nuevo compañero en una entrevista a 'Tuttosport'.

Eso sí, no debería descartarse la opción de que el Bayern termine fichando en propiedad a Nicolas Jackson una vez finalice la presente temporada. Y por una cantidad inferior a los 65 millones estipulados en un inicio.