Insólito: un histórico inglés fue sancionado... ¡y se queda a -10 puntos!

El Sheffield Wednesday atraviesa una crisis sin precedentes. Los históricos 'Owls', campeones de Primera División en cuatro ocasiones, enfrentan ahora un desastre en su gestión que ha desembocado en duras sanciones deportivas y administrativas. Tras declararse insolvente debido a una acumulación de deudas y compromisos económicos sin cumplir, la English Football League (EFL) ha vuelto a penalizar al club con una nueva deducción de seis puntos.

La situación es consecuencia directa de años de descontrol financiero de su propietario, Dejphon Chansiri, cuyo mandato ha derivado en un estado crítico para la institución. Con esta última resta, el conjunto de Hillsborough es colista en la Championship (Segunda) con un total de -10 puntos, cifra que casi firma su sentencia de descenso aún con medio campeonato por jugar, especialmente tomando en cuenta su crisis institucional.

El Wednesday perdió en su más reciente partido liguero 2-3 ante el Preston / SWFC

Este castigo llega después de una sanción previa de 12 puntos aplicada en octubre, momento en el que el Sheffield Wednesday había solicitado entrar en un proceso de administración por falta de liquidez. Con la nueva deducción confirmada, la tarea se vuelve prácticamente inasumible: el club queda ahora a 28 puntos de la salvación, hundido en la clasificación y con el panorama deportivo más adverso de las últimas décadas.

CHANSIRI, SEPARADO DEL CLUB

La EFL detalló que la sanción extra responde a múltiples incumplimientos relacionados con obligaciones de pago, un problema que se ha ido prolongando en el tiempo y que finalmente ha desencadenado una intervención disciplinaria más severa. El organismo rector del fútbol inglés señaló que la decisión fue consensuada entre las partes implicadas y posteriormente ratificada por la comisión independiente correspondiente.

En el mismo comunicado, la liga confirmó también que Dejphon Chansiri queda inhabilitado durante tres años para ocupar cargos de propiedad o dirección en cualquier club perteneciente a la EFL. Este veto administrativo marca el cierre de una etapa que deja al Sheffield Wednesday sumido en una situación crítica y con la necesidad de reconstruir su estructura financiera, deportiva e institucional para recuperar estabilidad.

El club, históricamente uno de los más significativos del panorama inglés, cuenta en su palmarés con los campeonatos de Primera de 1903, 1904, 1929 y 1930, además de tres FA Cup (1896, 1907 y 1935), una Copa de la Liga (1991) y una Community Shield (1935). A su vez, han sido cinco veces campeones de Segunda, pero desde su más reciente descenso en el año 2000 nunca más volvió a la Premier.