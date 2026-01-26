¡Insólito! El Cremonese se deja a su portero en el campo del Sassuolo

La Serie A no deja de sorprender. Este domingo, el partido entre el Sassuolo y el Cremonese, resuelto con victoria local por 1-0, dejó una escena tan llamativa como poco habitual en el fútbol profesional. Emil Audero, guardameta titular del conjunto lombardo, fue “olvidado” en el Mapei Stadium después del encuentro, mientras el autobús del equipo regresaba a Cremona sin él.

Según la reconstrucción publicada por 'Sky Sports', el incidente se produjo tras la finalización del partido y las habituales entrevistas post-partido. Audero permaneció algunos minutos más en la zona mixta, donde se detuvo a conversar con dos periodistas indonesios que siguen habitualmente su trayectoria. El portero, que tiene raíces indonesias por parte paterna, es una figura muy seguida en ese país.

Mientras se prolongaba esa conversación, Audero también se paró para hacerse fotografías con el jugador rival y compañero de selección Jay Idzes, y el autobús de la Cremonese abandonó el estadio sin que nadie advirtiera la ausencia del guardameta. El error fue detectado poco después, cuando el equipo ya había iniciado el viaje de regreso.

El episodio no tuvo mayores consecuencias. El propio club puso a disposición de Audero un vehículo para que pudiera regresar a Cremona por separado, evitando cualquier problema logístico adicional. Desde la entidad no trascendió ningún comunicado oficial ni se adoptaron medidas disciplinarias, tratándose el caso como un simple fallo de coordinación.

En definitiva, una anécdota insólita que no pasó de ser un susto, pero que quedará como una de las historias más curiosas de la jornada en el fútbol italiano.