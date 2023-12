Inquietud en Alemania por la salud de Beckenbauer

El próximo 2 de enero el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania (ARD) estrenará un documental dedicado a uno de los ídolos históricos del país, Franz Beckenbauer, que llevará el mismo nombre que el ilustre exfutbolista, 'Beckenbauer'.

En él se repasa la brillante carrera del que fuera la gran estrella del Bayern Munich y la selección alemana, pero también se habla de la situación actual del mito. “Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante”, afirma tajante su hermano Walter en el documental.

Unas declaraciones que vienen a reafirmar las informaciones publicadas hace unos días por el diario alemán 'Spiegel' en el que afirmaban que Franz ha sufrido un “deterioro significativo” y que cualquier sobresalto podría suponer un riesgo "grave" para la inestable salud del 'kaiser'.

A sus 78 años, Franz Beckenbauer se ha retirado de la vida pública, vive en Austria, y ni siquiera aparecerá en el documental que protagoniza. Su salud parece haber ido empeorando en los últimos meses, después de no poder asistir al Mundial de Qatar por un "Infarto en el ojo", tal y como él mismo explicó entonces, en una de sus últimas intervenciones públicas.