Iñigo Martínez, titular en su primer partido con el Al-Nassr

La salida de Iñigo Martínez del Barça fue fugaz. Un golpe rápido que aturdió a los aficionados culés y que entristeció el verano de muchos y muchas. En solo dos años, el de Ondarroa se ganó el cariño de los seguidores del Barça por su liderazgo, entrega y por haber entendido qué representa vestir la camiseta blaugrana desde el primer día. Un capitán sin brazalete que este domingo debutará con su nuevo equipo, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El 7 de agosto por la tarde saltaba la noticia: Iñigo Martínez saldría del Barça de manera inminente. Cuarenta y ocho horas después, el club confirmaba la operación: uno de sus indiscutibles se iba a Arabia Saudí. Un movimiento clave para aligerar masa salarial, pero que debilita una plantilla que ya le echa mucho de menos. Solo hace falta revisar los comentarios de su publicación en Instagram con la que dijo adiós al barcelonismo.

Una pieza clave para Flick

Es complicado entender el éxito del Barça de Hansi Flick sin el desempeño de Iñigo Martínez la temporada pasada. El central vasco fue una de las piezas clave en el esquema culé que permitió al club dominar en España y recuperar el respeto en Europa.

No hay que olvidar que llegó al Barça cuestionado. Se decía que lo hacía tarde y lastrado por las lesiones. A eso respondió con trabajo, esfuerzo y mucho amor por los colores. Solo dos temporadas le han bastado para dejar huella y conectar con una afición y un vestuario que solo le desean éxitos en su futuro. Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar con sus servicios esta campaña.

El que sí podrá hacerlo es Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, que no ha dudado en incluirlo en el primer once titular que ha podido. Esta tarde, el equipo saudí se mide al Almería en uno de los amistosos de pretemporada y el central vasco estará en el centro de la zaga imponiendo su jerarquía. A sus 34 años, sigue rindiendo a un nivel impresionante.

Expeditivo, inteligente, valiente y muy bueno en el juego aéreo, fue un cerrojo imponente al lado de Pau Cubarsí en un sistema defensivo apto solo para pocos elegidos. En Arabia Saudí, con menos exigencia, será sin duda un central especialmente dominador.

En el vestuario del Al-Nassr compartirá experiencia con futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Sadio Mané u Otávio, y elevará de manera inmediata el nivel de una defensa que, sin él, impone mucho menos. El objetivo no es otro que competir de tú a tú contra el Al Hilal, que recientemente ha cerrado la llegada de Darwin Núñez.