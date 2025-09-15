Iñigo Martínez borra a Laporte

A Iñigo Martínez todavía se le echa en falta en Barcelona. La marcha del vasco, capitán 'in pectore' de la plantilla, fue un mazazo anímico para el vestuario, siempre abierto a las consignas del futbolista de Ondarroa. Su inexplicable salida, como decíamos, dejó un hueco tremendo en un grupo joven y que escuchaba el experto mensaje del zaguero.

Iñigo Martínez es pasado en el Barça y presente en Al-Nassr, club que se hizo con sus servicios a coste cero. El central ha trasladado toda su sabiduría futbolística a Oriente Medio, a una Saudi Pro League que en los últimos años se ha caracterizado por atraer talento europeo a golpe de talonario.

Respetado

Y el fichaje del vizcaíno empieza a dar sus réditos al conjunto de Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Sadio Mané. En su segundo encuentro con el Al-Nassr, Iñigo Martínez cerró el triunfo de su equipo frente al Al-Kholood para colocarse líder de la clasificación, con seis puntos de seis.

Iñigo Martínez, futbolista del Al-Nassr / Al-Nassr

Iñigo dejó huella con un tanto marca de la casa, un cabezazo desde dentro del área grande a servicio desde la esquina de Brozovic que sorprendió al guardameta argentino Juan Pablo Cozzani. Era el 2-0, el tanto de la sentencia, pese a que el propio exazulgrana cerca estuvo de emborronar su actuación al cometer un penalti en los minutos finales. Sin embargo, el portero Al Najjr le ganó la guerra psicológica a Maolida y detuvo el lanzamiento desde los once metros.

Olvidando a Laporte

Iñigo Martínez recaló en el Al-Nassr para ocupar el puesto de Aymeric Laporte, que se declaró en rebeldía para forzar su regreso siete años después al Athletic Club. El de Ondarroa ha caído de pie en el equipo y ha impuesto su mando desde el primer momento, en un bloque plagado de estrellas y que ya respeta su jerarquía sobre el césped.