Iñigo Martínez no afloja lejos del Barça

El nombre de Iñigo Martínez todavía despierta un recuerdo especial entre los aficionados del FC Barcelona. Y no es para menos. El central vasco se ganó el cariño de la afición por su rendimiento sobre el terreno de juego, pero también por su liderazgo en el vestuario, su personalidad y su manera de conectar con los seguidores azulgranas.

Pero todo aquello quedó atrás en el verano de 2025, cuando Iñigo Martínez puso rumbo a Arabia Saudí para emprender una nueva aventura en el Al-Nassr. El defensa alcanzó un acuerdo para poner fin a su etapa en el FC Barcelona después de dos temporadas a un gran nivel y decidió afrontar un nuevo desafío en el fútbol saudí.

Iñigo Martínez ganó la Superliga de Arabia / @inigomartinez

Para el Barça, su salida, aunque se produjo sin generar un gran ingreso en forma de traspaso, supuso un alivio para las arcas del club, especialmente en lo relativo a la masa salarial. Para Iñigo, en cambio, comenzaba una nueva etapa profesional lejos de FC Barcelona y en un fútbol y un contexto completamente distinto.

Pero la adaptación no supuso ningún problema para Iñigo Martínez. El central vasco se hizo rápidamente con un puesto en el once y, desde el primer momento, se convirtió en una pieza clave en el eje de la defensa del Al-Nassr. Y los números reflejan su importancia dentro del conjunto saudí. La pasada temporada, el exjugador del Barça disputó un total de 3.717 minutos en 43 partidos. Unos registros que evidencian el peso que adquirió dentro del equipo saudí.

Una pieza clave

Este verano, Iñigo Martínez ejerció la cláusula que le permitía prolongar una temporada más su vínculo con el Al-Nassr. Lo hizo con la intención de mantener el protagonismo que había adquirido desde su llegada, aunque este inicio de curso le obligó a hacer un pequeño paréntesis. El exjugador del Barça tuvo que perderse dos encuentros por una lesión muscular, un contratiempo poco habitual en su etapa en Arabia Saudí, donde apenas se ha visto condicionado por problemas físicos.

Superadas ya esas molestias, Iñigo ha recuperado su sitio en el equipo y vuelve a ser una pieza capital en el sistema del Al-Nassr. Basta con echar un vistazo a su actuación en el duelo de este sábado ante el Al-Khaleej. Completó los 90 minutos por segundo partido consecutivo desde su regreso y volvió a dejar buenas sensaciones en el plano defensivo. Además, tuvo un papel decisivo en ataque al asistir en el gol del empate del conjunto saudí.

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De esta manera, a sus 35 años, Iñigo Martínez sigue demostrando que su aventura en Arabia Saudí está lejos de ser un epílogo en su carrera. Ya lejos de Barcelona y del Barça, pero manteniendo intactas sus señas de identidad, el defensa vasco continúa teniendo un papel protagonista y demostrando que tiene cuerda para rato para rendir a primer nivel.