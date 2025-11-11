Iñigo da motivos para echarlo de menos

Todavía duele la pérdida de Iñigo Martínez. El centra vasco decidió abandonar el FC Barcelona este verano para emprender una nueva aventura en el Al Nassr de Arabia Saudí. Fue una salida precipitada y por sorpresa que pilló con el pie cambiado a todos. Tras dos temporadas como azulgrana, el internacional español prefirió cambiar de aires.

Este adiós no supuso ningún ingreso para el club azulgrana, que liberó a Iñigo de forma amistosa para que firmara a coste cero por el club saudí. Sin embargo, representó un importante alivio económico, con la liberación de aproximadamente de 14 millones de euros en la masa salarial, un factor determinante para el fair play financiero del Barça.

Iñigo Martínez con el Al Nassr / AL NASSR

"Es un gran equipo que aspira a todo; vengo a sumar y disfrutar, aprender y dar el máximo para ganar. Este tiene que ser nuestro año. Me vino la opción de venir y hablé con algún compañero, y se respira que hay un gran ambiente, así que decidí dar el paso", fueron las primeras palabras del defensor vasco en el Al Nassr para explicar este cambio de equipo.

Iñigo se marchaba del FC Barcelona tras ser fundamental en los éxitos del equipo. El central disputó un total de 3976 minutos en 46 partidos y se ganó por completo la confianza de Hansi Flick. Sin lugar a dudas, fue una pieza clave, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Dentro del césped, siempre bien colocado, expeditivo cuando tocaba y el encargado de liderar la 'trampa del fuera de juego'. Y también un auténtico referente en el vestuario culé.

Lo cierto es que poco ha tardado en trasladar su buen estado de forma al Al Nassr. Pese a un inicio algo dubitativo, habitual en jugadores recién llegados que necesitan adaptarse a un nuevo equipo y fútbol, Iñigo Martínez ya está rindiendo a un nivel sobresaliente con el conjunto saudí. Es evidente que ahora juega en una liga de nivel inferior, pero a sus 34 años sigue dando de que hablar siendo el líder de la defensa de su equipo.

Tan solo hay que centrarse en los números del Al Nassr. El conjunto saudí ha ganado todos los partidos ligueros en los que ha jugado el central vasco y solo ha concedido cuatro goles. Son ocho victorias en ocho partidos con Iñigo Martínez sobre el terreno de juego. Es tan solo una estadística, pero evidencia la importancia del internacional español dentro del equipo.

Iñigo Martínez / X

Aunque puede sonar algo ventajista, muchos barcelonistas se acuerdan todavía más en estos momentos de Iñigo Martínez debido a los problemas defensivos del equipo. Los azulgranas encajaron tres tantos ante el Brujas y dos contra el Celta de Vigo, pero, más allá de las cifras, la trampa del fuera de juego parece menos viable sin el vasco como culé. Iñigo brilla con el Al Nassr, sigue mostrando un gran nivel y algunos vuelven a ponerlo en valor.