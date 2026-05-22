Iniesta da el salto a los banquillos de la mano del Gulf United de Dubái

Andrés Iniesta está listo para empezar un nuevo capítulo en el fútbol. Después de cerrar una carrera legendaria como jugador, el excentrocampista del Barça y de la selección española ha alcanzado un acuerdo para convertirse en entrenador principal del Gulf United, club con sede en Dubái. Según informó Fabrizio Romano, el entendimiento entre las partes es total y solo quedan las correspondientes firmas para hacer oficial la operación.

El movimiento supone el primer trabajo del manchego como primer entrenador y marca el inicio de una etapa largamente esperada para una de las mentes más brillantes que ha dado el fútbol moderno.

Andrés Iniesta, acompañado de Fermín y Pedri, en el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Su salto al banquillo se dará finalmente en Emiratos Árabes Unidos, un territorio que conoce bien tras su paso como futbolista por el Emirates Club, donde disputó 23 partidos antes de anunciar su retirada como profesional en octubre de 2024.

Una primera experiencia tranquila

La elección del Gulf United representa un punto de partida tranquilo, lejos de los focos mediáticos europeos y de la presión inmediata que acompañaría a un estreno en un gran club. El de Fuentealbilla aprovechará esta primera experiencia para definir su identidad como técnico y ganar experiencia antes de dar el salto a Europa.

Como futbolista, Iniesta fue sinónimo de excelencia. Campeón del mundo con España en 2010, autor del gol más importante de la historia de la selección y pieza esencial del Barça de Guardiola, su carrera estuvo marcada por una exquisitez técnica envidiable. Ahora, el reto será trasladar toda esa sabiduría y lectura del juego al liderazgo desde la banda.

Tras colgar las botas, Iniesta ya había iniciado su formación como entrenador. En su momento, estuvo vinculado con Marruecos para ejercer de director deportivo, una operación que avanzó mucho, pero que no llegó a concretarse. Dubái será, por tanto, el escenario del debut de Iniesta como entrenador.