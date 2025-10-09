Inglaterra sigue siendo la bestia negra de Gales; 40 años sin perder

Inglaterra y Gales se enfrentaron este jueves en un amistoso en Wembley, en un duelo que reavive una de las rivalidades más antiguas del fútbol y en la que los ingleses volvieron a ejercer de bestia negra tras vencer por 3-0 para mantener su condición de invicto de 40 años frente a los 'Dragones Rojos'.

Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka sentenciaron el partido en apenas 20 minutos en un encuentro en el que los locales mostraron su poderío desde los primeros compases.

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en un total de 102 ocasiones con un balance claramente favorable a los ingleses: 67 victorias, 21 empates y tan solo 14 triunfos para Gales.

La última victoria galesa se remonta a 1984, hace más de cuatro décadas, cuando un gol de Mark Hughes dio el triunfo (1-0) en el estadio Racecourse Ground de Wrexham, en un contexto de tensión por la desaparición del histórico Campeonato Británico de Naciones, una competición de fútbol anual disputada entre los cuatro equipos nacionales del Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda (el último de los cuales compitió como Irlanda del Norte a partir de finales de la década de 1950)-.

Con su primera edición en 1883–84, es el torneo de fútbol de asociación internacional más antiguo del mundo y se disputó hasta la temporada 1983–84 cuando desapareció después de 100 años, entre otras razones, por el deseo de Inglaterra y Escocia de enfrentar a rivales más competitivos

"Fue un golpe para nosotros cuando Inglaterra y Escocia decidieron acabar con la competición", declaró entonces el seleccionador galés Mike England, quien consideró la decisión "un insulto" hacia su país, y aquel triunfo llegó "como respuesta a ese malestar".

Desde entonces, los 'Tres Leones' han dominado todos los enfrentamientos directos, ya sea en clasificatorios, amistosos o torneos internacionales, y en los últimos 40 años, han ganado los ocho duelos y solo han recibido un gol en contra.

En este nuevo encuentro, los hombres de Thomas Tuchel mantuvieron su solidez defensiva y sumaron su sexta portería a cero en los siete encuentros del alemán en el banquillo.

Bajo el mando de Tuchel, Inglaterra solo ha recibido goles en el amistoso frente a Senegal en Nottingham donde encajó tres tantos, y desde su primer partido oficial, el 21 de marzo de 2025 frente a Albania, de clasificación para el Mundial 2026, no conoce la derrota ni ha recibido goles en encuentros oficiales.

La racha defensiva se extiende a los cinco partidos de clasificación para el Mundial ante Albania, Letonia, Andorra (en dos ocasiones) y Serbia y al amistoso frente a Gales.

En total, suman 633 minutos sin recibir goles en competición oficial, contando los dos partidos dirigidos por Lee Carsley como interino, comenzando la racha el 13 de octubre de 2024 desde el minuto 87 frente a Finlandia y continuó en los partidos ante Grecia (0-3) e Irlanda (5-0).

El portero del Everton Jordan Pickford ha sido el encargado de defender la portería en todos los encuentros oficiales y en este amistoso frente a Gales, manteniendo en todos la portería a cero, mientras que Dean Hendesron recibió tres goles frente a Senegal.

El próximo partido oficial será el 14 de octubre frente a Letonia donde Inglaterra tendrá la oportunidad de seguir aumentando la racha de imbatibilidad y de asegurar su clasificación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Inglaterra lidera el Grupo K con un récord perfecto, y una victoria frente a Letonia garantizaría su pase, siempre que Serbia no sume puntos ante Albania.