Inglaterra señala a Enzo Fernández: "El enemigo número uno"

En Inglaterra ya lo consideran el enemigo número uno. Enzo Fernández deberá lidiar en este inicio de temporada con un recibimiento hostil en los estadios de la Premier League. El futbolista argentino fue uno de los que posó con la polémica bandera de "Las Malvinas son argentinas", una celebración que todavía se recuerda en el territorio británico. Y no con agrado precisamente.

El periódico 'Mirror' no ha dudado en colocar al futbolista del Chelsea en la portada de este miércoles bajo el titular 'Public Enemy NO.1'. Por si quedaban dudas. Además de todo lo relacionado con la celebración, también se convirtió en uno de los villanos a nivel deportivo, ya que fue el jugador que marcó el gol del empate entre Argentina e Inglaterra en semifinales.

Enzo Fernández marcó el gol de la victoria de Argentina / AGENCIAS

Un gol que daría pie al siguiente de Lautaro, consiguiendo una remontada épica que dejaba al conjunto de Thomas Tuchel, que ya saboreaba la final del Mundial, en fuera de juego. Enzo todavía no ha regresado a Inglaterra después de la aventura con la selección albiceleste y disfruta de sus últimos días de vacaciones. Ibiza ha sido una de sus paradas, como la de muchos futbolistas.

"Creo que tendría que ser un castigo sustancial. Primero, sobre Enzo Fernández, cuyo comportamiento provocó que lo expulsaran. Si yo fuera el gobierno del Reino Unido, simplemente diría: ‘Bueno, Enzo Fernández actualmente es contribuyente del Reino Unido. Probablemente paga más de 2 millones de libras al año. Ahora vamos a destinar ese dinero para la defensa de las Malvinas. Se lo daremos a ellos para que vean cómo lo quieren gastar’", aseguraba Henry Winter, periodista inglés.

Enzo Fernández celebra junto a sus compañeros del Chelsea / NEIL HALL / EFE

Todo hace indicar que Enzo seguirá en el Chelsea la próxima temporada. Un final de culebrón bastante inesperado, ya que el propio futbolista había dejado claro en varias declaraciones que su intención era salir del equipo. Al acabar la temporada, se le vinculó con el Real Madrid, pero finalmente no se ha llevado a cabo la operación, por mucho que el jugador quisiera.

"Me gusta mucho Madrid"

"Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Ahora estoy enfocado en el Chelsea, después del Mundial se verá", aseguró hace unos meses, lanzando un guiño al equipo blanco. Sin embargo, el Real Madrid ha optado por fichar otros jugadores de diferentes posiciones.

Por aquel entonces, tras estsa declaraciones, la prensa británica ya lo catalogaba como un "mocoso sin clase y manipulador". "Esto no es más que una maniobra orquestada con astucia que, al igual que Liam Delap este verano, nadie se cree. Intentan esconderse tras un velo de negación plausible tan fino que hace que Cole Palmer parezca Arnold Schwarzenegger, y al igual que esos tatuajes en el cuello, es una imagen realmente mala para Enzo", escribía el 'Daily Star'. El argentino no está siendo muy bien tratado estos últimos meses desde Inglaterra.