Inglaterra rechaza el VAR por mayoría absoluta

El VAR vuelve a situarse en el centro de la polémica en Inglaterra. Cada decisión revisada por el videoarbitraje parece despertar nuevas críticas, mientras los aficionados cuestionan cómo afecta al ritmo del juego y a la emoción de los goles. La discusión sobre su impacto no deja indiferente a nadie: lo que para algunos representa justicia deportiva, para otros altera la espontaneidad y la pasión del fútbol.

La tensión entre seguidores y clubes refleja un debate que sigue abierto. Mientras los fanáticos critican su influencia en la naturalidad del juego, las instituciones destacan sus beneficios en precisión y arbitraje justo, dejando a ambos bandos enfrentados en un pulso que no parece tener un desenlace cercano.

Chris Kavanagh usando el VAR / GARY OAKLEY

Según la encuesta del principal grupo de aficionados del Reino Unido, el Football Supporters' Association (FSA), el 75 % de los seguidores de la Premier League se opone a la utilización del videoarbitraje.

El estudio, realizado entre cerca de 8.000 aficionados de los veinte clubes de la competición, refleja un descontento generalizado con la tecnología. El 90 % de los encuestados considera que la introducción del VAR no ha mejorado la experiencia de ver un partido, mientras que el 91 % cree que ha perjudicado la celebración de los goles, uno de los momentos más icónicos del fútbol.

Palencia Caballero, en el monitor del VAR analizando la jugada del gol de Rober. / Jaime Galindo

La crítica no se limita al estadio. El 94 % asegura que el VAR tampoco ha hecho más disfrutable ver el fútbol por televisión, y el 74 % niega que el nivel del arbitraje haya mejorado desde su implantación. Además, el 86 % muestra preocupación por la ampliación de sus competencias a partir del 1 de junio, cuando podrá intervenir también en acciones como saques de esquina o tarjetas amarillas.

"Estos resultados demuestran que los aficionados quieren que se elimine el VAR", señaló Thomas Concannin, uno de los responsables del estudio, en declaraciones a la BBC. "Llevamos tanto tiempo con el VAR que ya hemos podido ver el impacto negativo que ha tenido en el deporte. A la gente le molesta el tiempo que tarda, la precisión y cómo ha eliminado la espontaneidad. Nos quita lo que debería ser el fútbol y sus momentos especiales".

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El rechazo popular contrasta con la postura institucional. En 2024, el Wolverhampton Wanderers impulsó una votación para eliminar el VAR, pero 19 de los 20 clubes se opusieron. Aun así, la Premier se comprometió a revisar el protocolo y mejorar su funcionamiento. Para que una futura propuesta prospere, sería necesario el respaldo de al menos 14 clubes.

Desde la organización defienden los avances del sistema. Según datos del panel independiente que analiza las jugadas polémicas, la precisión arbitral ha alcanzado el 96-97 % desde la introducción del VAR, mientras que los retrasos en el juego han disminuido un 25 % en las dos últimas temporadas.

"Reconocemos la importancia de minimizar el impacto del VAR en la experiencia del aficionado. Como parte de nuestro diálogo con los aficionados, los estudios que llevamos nos indican que los aficionados están a favor del VAR, pero se están introduciendo mejoras", respondió la Premier a la encuesta.

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Pese a estos datos, la brecha entre aficionados e instituciones sigue abierta. Inglaterra, cuna del fútbol moderno, mantiene así un pulso cada vez más evidente entre tradición y tecnología.