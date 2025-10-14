Inglaterra se pasea en Letonia y ya es mundialista

La selección de Inglaterra venció en su visita a Letonia (0-5) en un partido en el que quedó clara la diferencia entre ambos combinados. Con este triunfo, los ingleses certifican su clasificación para el Mundial 2026, tras asegurarse matemáticamente la primera posición del Grupo K, que compartían con Albania, Serbia, Andorra y la propia Letonia.

Letonia - Inglaterra (Clasificatorio Mundial, 14/10/2025) Clasificatorio Mundial 2026 Letonia 0 5 Inglaterra Alineaciones LETONIA Zviedris; Jurkovskis (Tonisevs, 46'), Veips, Cernomordijs, Balodis, Ciganiks; Ikaunieks (Grabovskis, 88'), Vapne (Saveljevs, 74'), Varslavans (Daskevics, 66'), Zelenkovs; Gutkovskis (Regza, 88') INGLATERRA Pickford; Spence, Stones (71'), Konsa, Lewis-Skelly; Anderson, Rice (Henderson, 81'), Rogers (Eze, 60'); Saka (Bowen, 61'), Gordon (Rashford, 71'), Kane

A los 39 segundos de partido, ya se había marcado el primer gol del partido. Aunque el linier lo anuló por fuera de juego. Tras un pase largo de Anderson, que recogió Saka en posición adelantada, Harry Kane buscaría el desmarque al segundo palo para finalizar. Un susto para Letonia en menos de un minuto de partido. Podía hacerse largo.

Kane volvió a avisar desde el punto de penalti a los cinco minutos, pero el disparo se fue por centímetros de la portería de Zviedris. A pesar del dominio inglés, Letonia conseguía mantener el resultado, aunque daba la sensación de que era cuestión de tiempo que el marcador reflejase un resultado distinto. Avanzar con balón se presentaba algo imposible.

Harry Kane, lanzando el penalti / TOMS KALNINS

Fue en el minuto 26 cuando llegó el primer tanto del encuentro. Anthony Gordon, extremo del Newcastle, se gustó y marcó un gran gol tras dejar atrás a dos rivales y cruzar un disparo con la pierna derecha. Letonia intentó reaccionar de inmediato y pidió penalti dos minutos después por un remate que bloqueó Konsa con el pecho. No señaló nada el colegiado.

Antes del descanso, apareció la máquina goleadora. Harry Kane mantuvo su racha goleadora con un zurdazo imparable para el guardameta. Después de un gol anulado y otra ocasión clara, el atacante del Bayern de Múnich no perdonó a la tercera y selló prácticamente la victoria antes de que los ingleses se dirigieran al túnel de vestuarios.

Doblete de Kane

Cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final de la primera parte, volvió a marcar Kane. Prácticamente en dos minutos. Un agarrón de Cernomordijs sobre el '9' inglés llamó la atención del VAR, que le aconsejó al árbitro acercarse a la pantalla y se acabó señalando penalti. Como es habitual, Harry lanzó la pena máxima y firmó su doblete en un abrir y cerrar de ojos.

La segunda parte no tuvo ninguna emoción. Con el marcador totalmente decidido, Tonisevs en propia puerta y Eze ampliaron la ventaja de Inglaterra en el partido. Con este triunfo, Inglaterra deja hechos los deberes, a falta de dos jornadas por disputar, mientras que Letonia, ya eliminada, deberá luchar por la clasificación en la próxima edición.