Inglaterra estalla contra su selección: "No podemos permitir que Kane haga esto"

En Inglaterra no se habían quedado muy contentos con el debut de los 'Three Lions' en esta Eurocopa. Pese a ganar por 1-0, los medios ingleses titulaban sus crónicas con titulares como "mediocre victoria ante Serbia" o "Bellingham salva un debut gris de Inglaterra". Muchos de ellos se preguntaban: ¿cómo una selección plagada de estrellas podía jugar a un fútbol tan aburrido, predecible y sin ritmo?. Ahora, después de empatar ante Dinamarca (1-1) en su segundo partido, las críticas, centradas en figuras como la del técnico Gareth Southgate y Harry Kane, se han vuelto aún más feroces.

El técnico inglés puso en su segundo partido contra Dinamarca al mismo once que jugó en el debut, y cometió los mismos errores: un doble pivote con Rice y Alexander-Arnold que no funciona, Foden jugando por la banda izquierda cuando su posición ideal es la de '10', un Harry Kane que no sabía donde colocarse para no chocar con Bellingham, los cero minutos de Cole Palmer... A todo esto hay que sumarle que los jugadores ingleses están ofreciendo un rendimiento muy por debajo del esperado. "No saben presionar, no tienen intensidad ni ritmo" decían los comentaristas ingleses en la retransmisión del partido en la BBC.

A pesar de haber marcado un gol, Harry Kane concentró la mayoría de críticas. "Harry no presiona y no ha presionado en esa primera mitad. Apenas se ha movido. Luego el equipo profundiza y Harry Kane profundiza aún más e incluso cuando recibes el balón no tienes nada que golpear. Simplemente, no lo entiendo", comentó Gary Lineker.

Rio Ferdinand fue por la misma línea: "Me volvería loco con Kane. Le estaría gritando. No podría permitir que mi delantero centro no completara la carga de trabajo que están poniendo los demás jugadores. Necesito ver esa intensidad". Después del partido, el delantero del Bayern, que ha marcado en todas las grandes competiciones con su selección desde la Eurocopa 2016, apuntó que "La presión en ambos partidos no ha sido la adecuada. No hemos sido lo suficientemente buenos, de arriba a abajo, desde mí hasta Jordan Pickford".

Harry Kane, de Inglaterra / Betfair

Por su parte, los medios ingleses como The Sun ha calificado a Inglaterra como los "leones domésticos", asociándolo con su apodo de los 'Tres Leones', mientras que The Mirror menciona se hace eco de los abucheos que recibió la selección por parte de los aficionados desplazados hasta el Deutsche Bank Park de Frankfurt. Otros diarios como Daily Star o The Athletic han criticado duramente a Southgate y han asegurado que el equipo tiene "una crisis de identidad".

El técnico inglés lleva ocho años al mando de la selección, y a pesar de no haber ofrecido nunca un juego brillante, ha llevado a Inglaterra a una semifinal del Mundial en 2018 y a una final de la Eurocopa en 2021. En la competición actual, Inglaterra sigue siendo el líder del grupo C con 4 puntos mientras que Dinamarca y Eslovenia acumulan 2. Todo parece indicar que su pase a octavos está asegurado, pero ¿hasta dónde podrá llegar en esta Eurocopa con el juego mostrado?