Inglaterra se entromete en la puja por Trincao

Francisco Trincao abandonará el Sporting CP casi con total seguridad. El futbolista portugués desea poner fin a una exitosa etapa de cuatro años en Portugal que le ha permitido reencontrarse consigo mismo. Pero ahora quiere afrontar nuevos retos.

Sabedores de su intención de marcharse del Sporting, son muchos los clubes que han mostrado interés en su fichaje. Hasta el momento, todo había quedado paralizado al encontrarse el futbolista disputando el Mundial con Portugal. Pero la eliminación del combinado luso podría precipitar los hechos.

En ese sentido, el principal foco de atención sobre Trincao procede de Arabia Saudí. Concretamente del Al-Ahli, cuyo director deportivo es el portugués Rui Pedro Braz y que ofrecería 50 millones de euros al club lisboeta y una suculenta oferta al propio Trincao, que veía con buenos ojos la operación, según informan 'A Bola' y 'Record'.

El jugador del Sporting Francisco Trincao (I) celebra el 1-0 durante el partido de la fase liga de la UEFA Champions League que han jugado Sporting CP y FC Kairat Almaty en Lisboa, Portugal. EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES / EFE

Competencia para Arabia

Sin embargo, aseguran desde Portugal que en las últimas horas habría entrado en la puja Inglaterra y las negociaciones con los saudíes habrían quedado paralizadas por el momento. Todo ello podría cambiar las expectativas del futbolista, seducido también por disputar una competición atractiva como la Premier pese a embolsarse un salario menos suculento.

Además, le permitiría dicha opción sacarse la espinita clavada de su etapa en el Wolverhampton, donde llegó cedido en 2021 desde el Barça para terminar marchándose por la puerta de atrás con solo tres goles en 30 partidos.

Francisco Trincao extendió su contrato hasta 2030 / SPORTING CP

Regresando a la actualidad, los clubes ingleses que habrían mostrado interés por el exjugador del FC Barcelona, que cuenta con contrato hasta 2030 con el Sporting, serían el Manchester City y el Tottenham, que lo ven como una opción de mercado tras haber firmado su mejor temporada a nivel estadístico: 13 goles y 15 asistencias en 54 partidos.

Los mancunianos siguen dando pasos en su remodelación tras la marcha de Pep Guardiola y la llegada de Enzo Maresca, mientras que el Tottenham apuesta por un nuevo proyecto que le devuelva a las posiciones más altas de la Premier.

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Negocio redondo

Ambas son opciones de peso, pero ninguna como la de Arabia Saudí, que permitiría al Sporting de Portugal embolsarse una auténtica millonada -su cláusula es de 60 'kilos', pero lo dejarán salir por 50- tras haber pagado en total 18 millones de euros al Barça entre su primera cesión y la compra de sus derechos en dos plazos, primero el 50% y luego la otra mitad el pasado verano.