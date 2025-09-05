Inglaterra - Andorra: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial

Inglaterra y Andorra se enfrentan este sábado 6 de septiembre en el Villa Park en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Inglaterra - Andorra y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Thomas Tuchel llegará a la disputa luego de haber vencido a Albania (2-0), vencido a Letonia (3-0) y vencido a Andorra (1-0). De esta manera, se ubican en el primer lugar del Grupo K con 9 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Koldo Álvarez registraron una derrota ante Letonia (1-0), una derrota ante Albania (3-0), una derrota ante Inglaterra (1-0) y una derrota ante Serbia (3-0). Semejantemente, se posicionan en el quinto puesto de la tabla con 0 puntos y -8 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que los ingleses se presentan como favoritos de acuerdo con su historial de duelos directos, ya que se han enfrentado en siete ocasiones y todas han devenido en conquista de los anglosajones, anotando 26 goles y nunca habiendo encajado tan siquiera uno.

En otros términos, el camino de Inglaterra hasta el final de las eliminatorias estará marcado por duelos con Serbia, Letonia, Serbia y Albania, mientras que Andorra se tendrá que enfrentar a Letonia, Serbia y Albania.

HORARIO DEL INGLATERRA - ANDORRA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

El partido entre Inglaterra y Andorra, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este sábado 6 de septiembre a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL INGLATERRA - ANDORRA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Inglaterra y Andorra se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.