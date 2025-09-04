Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
MUNDIAL 2026

Inglaterra-Andorra, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para el Mundial 2026, con Marcus Rashford

Sigue el minuto a minuto del partido entre Inglaterra y Andorra, que podría ser un golpe sobre la mesa de los 'Three Lions'

Rashford tiene la confianza de Tuchel

Rashford tiene la confianza de Tuchel / @MarcusRashford

Albert Miranda

Vive en directo con SPORT el choque entre Inglaterra y Andorra en Villa Park respectivo a la Jornada 5 del grupo K de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.

