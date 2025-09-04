En directo
MUNDIAL 2026
Inglaterra-Andorra, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para el Mundial 2026, con Marcus Rashford
Sigue el minuto a minuto del partido entre Inglaterra y Andorra, que podría ser un golpe sobre la mesa de los 'Three Lions'
Albert Miranda
Vive en directo con SPORT el choque entre Inglaterra y Andorra en Villa Park respectivo a la Jornada 5 del grupo K de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.
INGLATERRA - ANDORRA | 1'
¡Arranca el partido en Birmingham! Primera posesión para los ingleses.
INGLATERRA - ANDORRA
¡Suena el himno de Inglaterra en el Villa Park! Sonido precioso de todo el estadio. En pie todos los aficionados.
INGLATERRA - ANDORRA
¡Suena el himno de Andorra en el Villa Park!
INGLATERRA - ANDORRA
Salen los jugadores al terreno de juego. Recordemos que este partido se jugará en el estadio del Villa Park. Campo del Aston Villa.
INGLATERRA - ANDORRA
Menos de diez minutos para el arranque de partido. Además, iremos comentando los goles que haya en el partido entre Armenia y Portugal.
INGLATERRA - ANDORRA
Este es el once inicial de la selección de Andorra.
INGLATERRA - ANDORRA
Este es el once inicial de Inglaterra.
INGLATERRA - ANDORRA
¡Muy buenas tardes a todooos! Bievenidos al partido de clasificación al mundial entre Inglattera y Andorra. Primer partido de la selección inglesa del camino para el mundial.
