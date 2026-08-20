Un informe en Italia desvela que Arthur le costó a la Juventus 31.000 euros por minuto

Arthur Melo podría poner punto y final a su etapa en la Juventus. Pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2027, las informaciones de este miércoles apuntaban que el futbolista habría pedido salir del club italiano tras su cesión la pasada temporada en el Gremio brasileño.

En la 'Vecchia Signiora' desde 2020 y tras cuatro cesiones en seis años a Liverpool, Fiorentina, Girona FC y la última, en Gremio, los caminos entre ambos podrían finalmente separarse.

En este contexto, 'La Gazzetta Dello Sport' ha publicado un informe en el que analiza lo que le ha costado el futbolista por minuto a la entidad turinesa. Acorde al medio, Arthur le ha costado a la Juventus 31.000 euros por minuto, más que lo que costó Cristiano Ronaldo (20.000 euros por minuto) o Vlahovic (15.000 euros por minuto).

Así, el coste de Arthur por aparición asciende a 1,6 millones de euros, ya que la suma total de su salario y amortización supera los 100 millones de euros (102 millones proyectados).

El trueque con el Barça por Pjanic

Arthur llegó a la Juventus en 2020 después de unas largas negociaciones con el FC Barcelona, en una operación que también incluyó el trueque con Miralem Pjanic. Fabio Paratici, por entonces responsable de los fichajes del conjunto turinés, buscaba construir una plantilla más acorde con la idea futbolística de Maurizio Sarri.

Sin embargo, cuando el centrocampista brasileño aterrizó en Turín se encontró con un escenario diferente al previsto. En su primera temporada estuvo a las órdenes de Andrea Pirlo y, en la segunda, de Massimiliano Allegri, coincidiendo con los primeros años de declive de la Juventus después de su largo dominio en la Serie A.

Los últimos minutos de Arthur con la Juventus fueron el 22 de mayo de 2022, en una derrota por 2 a 0 ante la Fiorentina en el Artemio Franchi.

Ahora, Arthur está presionando para conseguir la rescisión de su contrato y quedar libre para elegir su próximo destino. La rescisión de su contrato podría cerrarse con una indemnización cercana al 25% de los aproximadamente seis millones de euros brutos que tenía pendientes de cobrar durante su último año como 'bianconero', después de la reducción salarial acordada en 2024.

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Según las informaciones procedentes de Italia, Vincenzo Italiano quiere llevarse al centrocampista al Besiktas turco, aunque tampoco se descarta un regreso a Brasil, donde mantiene un buen cartel después de su última temporada en el Gremio.