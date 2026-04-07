Un informe desvela el escándalo en el Marruecos-Senegal de la Copa África: acoso, espionaje, intoxicación y peleas en el vestuario

El 'caso Marruecos-Senegal' está muy lejos de solucionarse. Tres meses después de la gran final disputada en Rabat, la polémica sigue más viva que nunca tras una Copa África en la que Senegal alzó el título minutos después de abandonar el terreno de juego en el añadido del tiempo reglamentario. Oficialmente, Marruecos es a día de hoy el ganador, pero el culebrón parece no tener fin.

Todo sigue bajo investigación y, en ese sentido, el diario francés 'Le Monde' publicó este lunes los cinco informes sobre el desarrollo de la final que se disputó el pasado 18 de enero. Uno de ellos pertenece al colegiado del encuentro y otro al coordinador general encargado de la logística, además de la postura del comisario responsable del partido y otros dos informes relacionados con la seguridad y los incidentes acontecidos.

Acoso, espionaje, intoxicación...

Dichos documentos contienen graves acusaciones contra Marruecos por las condiciones en las que se desarrolló el partido, pero también los argumentos de defensa del país que fue proclamado vencedor en los despachos meses después de caer por 0-1 en el terreno de juego.

Entre los hechos que se desvelan en 'Le Monde' destacan los incidentes en la rueda de prensa, enfrentamientos físicos y con insultos en los vestuarios, una intoxicación alimentaria de tres jugadores senegaleses y la detención y condena de 18 aficionados, todo ello después de una organización que Senegal considera 'nefasta'.

Senegal ganó a Marruecos en la final de la Copa de África 2025 / EFE

Lo polémico en sí fue el desarrollo de la final, con el abandono de campo por parte de Senegal antes de que Brahim lanzase su penalti. Sin embargo, los precedentes se remontan incluso a los días previos a la final. Según la citada fuente, Senegal sufrió todo tipo de acoso desde su llegada a Rabat, denunciando una lamentable organización logística en contra de sus intereses.

La organización de la final

"La delegación de Senegal tenía que viajar en TGV (alta velocidad) a Rabat. Pero se enteraron de que su alojamiento sería el Rihab, un hotel de categoría media en el centro de la ciudad y que 'no cumple en absoluto con los altos estándares necesarios para la preparación de una final'. Por ello, Senegal se negó y la CAF (Confederación Africana de Fútbol) les recomendó el Amphitrite, situado a las afueras de la capital, que era considerablemente más cómodo", se detalla.

Posteriormente, fue el secretario general de la federación senegalesa quien emitió un comunicado de protesta: "Queremos destacar que, si no estamos equivocamos, ni el Hotel Rihab ni el Amphitrite Rabat figuran en la lista oficial de sedes inicialmente aprobada y comunicada por la CAF, lo que plantea una duda legítima sobre el cumplimiento de las especificaciones de la competición". Y Marruecos respondió: "Todo estaba planificado y se conocía desde antes. Si hubo cambios, fueron para dar cabida a Senegal, que no dejó de quejarse. No se nos puede culpar".

Imagen de los jugadores senegaleses durante la final en Rabat / EUP

Por si fuera poco, Senegal añadió en su denuncia la obligación a entrenar en el complejo Mohammed VI, base marroquí, por lo que no se sentían en condiciones de seguridad de preparar un partido por "falta de confidencialidad táctica" sin garantías de que no hubiese "espías" de Marruecos.

Por otro lado, considera Senegal que "la policía no les había brindado la seguridad suficiente" a su llegada a la estación de tren de la capital marroquí, donde los hinchas locales "fuera de control" acosaron a los futbolistas. Incluso el seleccionador Pape Thiaw denunció una brecha de seguridad "anormal" y comentó que "los jugadores estaban en peligro".

El informe del partido

Ya durante el partido, los incidentes no cesaron y 'Le Monde' desvela peleas entre "staff técnico y suplentes de ambos equipos" y una "conducta inapropiada" de los recogepelotas de Marruecos intentando quitarle la toalla al portero senegalés...

"Los aficionados estaban fuera de control y mostraron una violencia extrema", detalló en su informe Ahmed Osman, comisario egipcio del partido. "Los antidisturbios tuvieron que intervenir para controlarlos y asegurar la zona en las gradas y en el terreno de juego", añade.

Noticias relacionadas

Por si fuera poco, también recoge dicho medio que un informe de seguridad asegura que "tres jugadores senegaleses fueron trasladados al centro médico tras sufrir una intoxicación alimentaria en el vestuario".