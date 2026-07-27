Infantino saca pecho del Mundial: "Estabais tan consumidos por el odio, que os lo perdisteis todo"

Gianni Infantino y la FIFA todavía no habían dicho su última palabra. Una semana después de concluir el Mundial 2026, con las aguas ya más calmadas tras un sinfín de polémicas que el fútbol supo ocultar, el dirigente publicó un extenso comunicado en sus redes sociales sacando pecho de la Copa del Mundo, de su organización y de los criterios arbitrales mientras atiza a todos los "generadores de odio".

Lo hizo Infantino a través de 15 diapositivas publicadas en Instagram y compartidas también por la cuenta oficial de la FIFA hacia sus 8 millones de seguidores. Un mensaje dirigido a "aquellos que están detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas y que difunden odio y rumores falsos", a los que deja claro que "mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, la FIFA, estamos en primera línea organizando y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino / EFE

El 'caso Balogun'

"Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican", aseveró Infantino, que procedió a destacar varios momentos polémicos para justificarlos: "¡No hubo violencia, ni incidentes, la seguridad fue del 100%, solo alegría y felicidad!".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Europa Press

En primer lugar se refirió al 'caso Balogun' que tanto indignó al mundo, tras la roja perdonada a la estrella de Estados Unidos gracias a una llamada de Trump. Infantino no se refirió concretamente a esa polémica, pero lo dejó entrever: "Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo".

Irán y los visados

También polémico fue el trato recibido por la selección de Irán, que no podía pasar la noche en Estados Unidos pese a jugar sus partidos ahí. Pero Infantino no le ve problema a lo sucedido: "Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. La selección iraní recibió visados para entrar porque el fútbol tiene que ver con la paz. No tiene que ver con la política".

"La FIFA trabajó incansablemente para unir a dos países en guerra. Se concedieron visados a países que se enfrentan a graves problemas sanitarios u otros retos. Cuando el fútbol dio a ‌conocer Haití al mundo, un país que muchos no pueden o no quieren visitar, quizá sea hora de dejar a un lado las plumas y los teclados y mostrar algo de respeto a los equipos que jugaron", espetó Infantino.

Y concluyó el presidente de la FIFA con un mensaje contundente: "A aquellos que dedican su tiempo y energía a odiarnos, les pido que se tomen un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol y observar atentamente los rostros, los ojos, las emociones. A todos los que se perdieron nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, el engaño y la alegría... lamento que estuvieran tan absortos en el odio y las críticas que se lo perdieran todo".