Infantino recibe una grave acusación: "La situación equivale a un chantaje"

El plan de Gianni Infantino de privatizar un porcentaje de la Copa del Mundo a través de la venta a inversores, operación que habría reportado decenas de millones de euros para el propio dirigente italo-suizo, ha terminado por ser un fracaso estrepitoso. Una vez salió a la luz la intención del presidente de FIFA, la mayor parte de federaciones de fútbol alrededor del mundo se mostraron contrarias a la idea, alegando que dicho cambio convertiría el Mundial de manera clara en un simple negocio.

No obstante, aun cuando Infantino no ha logrado su cometido, con el pasar de los días siguen destapándose subtramas respecto al movimiento. Más allá de, por ejemplo, la intermediación del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para frenar la venta, el presidente de la Federación Jornada ha lanzado un duro ataque contra su homólogo de FIFA, repasando algunas de sus acciones.

"No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora"

Con la imagen de Infantino más tocada que nunca, ahora es el presidente de la Asociación Jordana de Fútbol, Ali Al Hussein, el que critica duramente la postura tomada por el directivo helvético. Para empezar, repasa "los enormes obstáculos" que su país sufrió en el Mundial. "Primero, la entrada de nuestros aficionados a Estados Unidos: no a todos se les concedió un visado, a pesar de tener entradas. Segundo, el gobierno estadounidense, a través de la FIFA, nos está cobrando impuestos por nuestra participación. Dinero que debería haber ido a parar a los jugadores y al cuerpo técnico. No fue así para quienes jugaron y residieron en Canadá y México. Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora nos enfrentamos a estos enormes costes fiscales".

Gianni Infantino optará a la reelección como presidente de la FIFA / EP

Sin embargo, lo explicado por Al Hussein no acaba ahí, pues se muestra molesto con el hecho de que llevan "desde diciembre esperando los premios en metálico para nuestros jugadores correspondientes a la Copa Árabe de Qatar, mientras que la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva". Aun así, la acusación más grave llega al explicar que, durante la celebración del Mundial, le dijeron textualmente que "si apoyaba a Infantino, ayudaría enormemente a nuestra Federación". A modo de conclusión, el dirigente jordano se muestra firme contra el actuar de FIFA. "En Jordania, nos enorgullecemos de defender los valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación equivale a un chantaje, y nos negamos a ceder", comenta.