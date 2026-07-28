Infantino planea vender parte del Mundial a fondos vinculados al entorno de Trump

La FIFA podría estar ante uno de los cambios más trascendentes de su historia. Según desveló en exclusiva Martyn Ziegler, jefe de la sección de Deportes de 'The Times', Gianni Infantino está estudiando la posibilidad de abrir el negocio del Mundial a inversores privados mediante la creación de una nueva sociedad que gestione los principales activos comerciales del organismo.

La propuesta pasaría por vender una participación minoritaria de esa nueva empresa a fondos de inversión y grandes grupos financieros, permitiéndoles acceder a una parte de los beneficios que generan competiciones como el Mundial masculino, el Mundial femenino y el Mundial de Clubes, a cambio de una inyección multimillonaria de capital. Según el Financial Times, la nueva entidad estaría valorada en torno a 20.000 millones de dólares y la FIFA estudia desprenderse de aproximadamente un 20 % - 30 % de su capital.

Un giro sin precedentes

La operación supondría un cambio de paradigma en la gestión del principal activo de la FIFA. Hasta ahora, la Copa del Mundo ha permanecido bajo el control exclusivo del organismo, que obtiene miles de millones de dólares gracias a los derechos audiovisuales, los patrocinios y los ingresos comerciales asociados al torneo.

Gianni Infantino optará a la reelección como presidente de la FIFA / EP

El movimiento resulta especialmente llamativo porque la FIFA acaba de firmar el Mundial más rentable de su historia. El organismo prevé cerrar el ciclo de 2026 con unos 15.000 millones de dólares de ingresos, muy por encima de la previsión inicial de 11.000 millones, impulsado principalmente por el negocio de la hospitalidad y la venta de entradas.

Pese a esos ingresos récord, la dirección de la FIFA considera que la entrada de capital privado permitiría acelerar el crecimiento de la organización y financiar nuevos proyectos. Entre los nombres que aparecen vinculados a las conversaciones figuran 'JPMorgan', que estaría asesorando la operación, y el fondo 'Thrive Eternal', del inversor estadounidense Joshua Kushner, como posible comprador de la participación. Es hermano de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y vinculado al entorno político de la administración Trump.

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que las 211 federaciones miembro de la FIFA recibirían una pequeña participación en la nueva sociedad. Según 'The Times', ese paquete podría alcanzar un valor cercano a 20 millones de dólares por federación (hasta 4.200 millones), con la posibilidad de conservarlo o venderlo para obtener liquidez inmediata.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe el premio de la Paz de FIFA de manos de Giovanni Infantino durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026. / WILL OLIVER

Un debate que marcará el futuro de la FIFA

La posibilidad de incorporar inversores privados al negocio del Mundial abre un debate de enorme calado sobre el futuro de la competición. Sus defensores consideran que permitiría aumentar los recursos económicos del fútbol mundial, mientras que sus detractores advierten que podría incrementar la presión para seguir ampliando el Mundial y el Mundial de Clubes o incluso modificar su frecuencia de celebración con el objetivo de maximizar los beneficios.

La exclusiva de 'The Times' llega, además, en un momento de especial atención sobre la gestión de Gianni Infantino. De confirmarse la operación, el presidente de la FIFA impulsaría una de las mayores transformaciones económicas en la historia de la Copa del Mundo.