Infantino pierde otro apoyo clave: un vicepresidente de la FIFA le retira su confianza

La crisis alrededor de Gianni Infantino suma un nuevo capítulo: esta vez el golpe llega desde el corazón de la propia FIFA. Sandor Csanyi, presidente de la Federación Húngara y uno de los ocho vicepresidentes del Consejo del organismo, ha comunicado al dirigente italo-suizo que retira su apoyo y ha perdido la confianza en su gestión.

Csanyi trasladó su posición directamente a Infantino mediante una carta en la que denuncia “decisiones al servicio de intereses políticos en lugar de los intereses del fútbol” y cuestiona especialmente algunos de los movimientos realizados alrededor del Mundial de 2026.

Pero el dirigente húngaro va más allá. Entre los motivos de su ruptura figura también el controvertido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que Infantino pretendía concentrar en una nueva sociedad la explotación de derechos comerciales, televisión, patrocinio, licencias, ticketing y hospitality de las competiciones de la FIFA.

El planteamiento contemplaba la entrada de capital privado y provocó una auténtica rebelión dentro del fútbol internacional. Infantino defendió inicialmente que la operación permitiría multiplicar los ingresos destinados al desarrollo del fútbol y la presentó como una “oportunidad” para las 211 federaciones.

Un proyecto que provocó una rebelión

La oposición, sin embargo, fue enorme. La UEFA y sus 55 federaciones rechazaron unánimemente el proyecto, al igual que otras asociaciones y confederaciones, hasta que la FIFA terminó retirando el plan a principios de agosto. La propia UEFA llegó a asegurar que la actual dirección de la FIFA había perdido su confianza y denunció que el proyecto se había preparado con una falta de transparencia incompatible con la gestión del organismo.

Csanyi sostiene ahora que aquella iniciativa se desarrolló “en secreto, sin haber informado al Consejo de la FIFA”, una acusación particularmente delicada teniendo en cuenta que el propio dirigente húngaro forma parte del máximo órgano estratégico de la organización.

El proyecto FFE se había convertido así en uno de los mayores focos de tensión de la presidencia de Infantino. La FIFA defendía que la nueva estructura podía incrementar notablemente los recursos destinados a sus federaciones, mientras sus críticos denunciaban el riesgo de poner parte del negocio del Mundial en manos privadas.

El despido de Lamour, “la gota que colmó el vaso”

Pero ha sido otro movimiento interno el que, según Csanyi, terminó definitivamente con la confianza que todavía mantenía en Infantino.

“La gota que colmó el vaso fue el inesperado despido de Kevin Lamour”, señala en su carta. Lamour, director general de operaciones y considerado uno de los principales ejecutivos de la FIFA, fue apartado después de haberse mostrado críticamente con el proyecto impulsado por Infantino. Desde su puesto supervisaba áreas esenciales del organismo como los servicios jurídicos, la comunicación y los recursos humanos.

El dirigente francés había llegado a definir FFE como “el proyecto de una sola persona”, poniendo públicamente el foco sobre Infantino.

“Mi convicción de que usted es capaz de dirigir la FIFA con éxito y eficacia se ha visto socavada”, transmite al presidente.

La ruptura tiene especial significado por la posición institucional del dirigente húngaro. No se trata únicamente de una federación enfrentándose a Infantino, sino de uno de los vicepresidentes del propio Consejo de la FIFA cuestionando abiertamente su liderazgo.

Todo ello llega cuando Infantino afronta un creciente frente opositor después de diez años al frente del organismo y con una nueva elección presidencial en el horizonte. La retirada del proyecto FFE frenó una de las mayores crisis recientes de la FIFA, pero no ha conseguido cerrar una batalla por la confianza y la gobernanza que ahora amenaza con trasladarse al interior de su propia dirección.