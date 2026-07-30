Infantino expone los argumentos para su intención de privatizar el Mundial: "Es una oportunidad de oro"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha convertido durante la celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en una figura controversial. Más allá de las polémicas arbitrales y suspicacias típicas de la Copa del Mundo, su cercanía con el gobierno de Donald Trump, así como algunas decisiones tomadas en los últimos tiempos por la máxima entidad del fútbol, han generado polémica.

Sin embargo, los problemas en torno al dirigente suizo se han acrecentado sobremanera una vez se ha conocido su intención de llevar a cabo la venta de un 20% del brazo comercial del Mundial a inversores íntimamente ligados a Trump, o lo que es lo mismo, privatizar parte de la mayor competición internacional. Concretamente, la idea de Infantino consiste en transformar la Copa del Mundo de selecciones masculina, la femenina y la de clubes en una especie de compañías cuyo capital se repartiría entre inversores privados y federaciones nacionales, en un plan que le permitiría a él mismo ganar decenas de millones de euros como comisionista.

Ahora, con los seguidores del deporte rey completamente en contra de la idea, Infantino ha aprovechado sus redes sociales para explicar en un video de cuatro minutos los motivos que le llevan a tener esta intención.

"No es una obligación, es una oportunidad"

Al dar la cara para defender su postura, como idea general el presidente de FIFA defendió que el llevar a cabo esta polémica operación "no es una obligación, sino una oportunidad". Sobre las críticas de las diferentes federaciones a su intención, Infantino defiende que consistirá en un "proceso democrático", así como que él "está abierto a las conversaciones".

Infantino: "El plan para comercializar el Mundial es una oportunidad, no una obligación" / FIFA

De hecho, repasó en qué consiste ahora mismo su plan: "El FIFA Forward Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta, una oferta. Forma parte de un proceso democrático y, sobre todo, es una oportunidad, no una obligación. Como ya he dicho, da inicio al proceso de consulta. Si es aprobada por la mayoría de nuestras 211 Asociaciones Miembro y el Consejo de la FIFA, se convertiría en una filial propiedad de la FIFA y controlada por ella, que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA". Al añadir detalles, admitió que "su función sería comercializar y organizar todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con el patrocinio, la retransmisión, las licencias y nuevos proyectos en beneficio de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA; liberando, además, un valor comercial que antes no se había aprovechado", aun cuando FIFA se autoreconoce como una organización sin ánimo de lucro.

Como principal argumento a favor del proyecto, esgrimió que "fortalecer el aspecto comercial del fútbol es el siguiente paso natural en esta evolución; creemos que la propuesta de la FFE liberaría el potencial del deporte en todos los rincones del mundo, tanto en el fútbol masculino como en el femenino y juvenil", además de ejemplificar con algunas cifras. "Tan solo en el próximo ciclo de Forward, las distribuciones aumentarían de 8 millones de dólares por federación a 20 millones. Además, cada federación tendrá la opción de acceder a otros 20 millones de dólares a través del Programa FIFA Fast Forward, lo que eleva la financiación potencial a 40 millones de dólares estadounidenses por federación para este próximo ciclo", añadió. Eso sí, el máximo mandatario del mundo del fútbol incidió en que "por el momento se trata solo de una oferta, no de una obligación".

"Más ingresos para las federaciones miembro significa más inversión en mejores campos, selecciones nacionales más fuertes y más oportunidades para jóvenes de todo el mundo. Nos preocupamos por todos, por lo que los beneficios de las inversiones sostenidas ya son visibles: una década de apoyo a través de FIFA Forward ayudó a naciones como Cabo Verde, Curaçao, Jordania y Uzbekistán a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA por primera vez. Queremos ayudar a crear el próximo 'Cabo Verde'", repasa Infantino.

Pochettino, Infantino y Trump, en una imagen de archivo / @Pochettino

Finalmente, el dirigente helvético dedicó unas palabras a los seguidores del deporte rey: "Los aficionados siguen siendo la piedra angular del deporte rey, y el deporte que ven y aman no cambiará. La FIFA, obviamente, continúa gobernando el fútbol sin ninguna injerencia externa. Y el torneo insignia que organiza, como la Copa Mundial Femenina de la FIFA, siempre se mantendrá. Los aficionados de los rincones de estos cuatro países, y muchos otros de todo el mundo, se beneficiarían enormemente de este potencial revolucionario, ya que transformará el fútbol en sus países, pero, una vez más, es simplemente una decisión de nuestros miembros", concluyó.