Infantino cambia las reglas: adiós al parón de octubre y mundiales en invierno

A partir de la próxima temporada, clubes y aficionados disfrutarán y sufrirán - por lo que al Virus FIFA se refiere - de dos y no tres parones de selecciones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Dicho de otra manera, en lugar de tener una ventana a mediados de septiembre y otra a principios de octubre, cuya duración es de nueve días y cuenta con dos compromisos, tendremos uno doble: 16 días y cuatro partidos. De esta forma, se fusionarán los parones de septiembre y octubre en uno y se mantendrá el de noviembre.

Pactado en 2022

Las distintas ligas demandaban dicha modificación y la FIFA accedió a ello. Fue, de hecho, en 2022 cuando el Consejo de la FIFA dio luz verde a varios principios estratégicos esenciales relacionados con los calendarios de partidos y competiciones internacionales. Una reunión, celebrada en Qatar con motivo del último Mundial, en la que se decidió que las ventanas para el calendario de partidos internacionales a partir de 2026 incluyeran una ventana extendida con cuatro partidos a finales de septiembre y principios de octubre para reemplazar las dos ventanas separadas actuales en septiembre y octubre. Las demás ventanas - noviembre, marzo y junio -, eso sí, no sufrirán cambio alguno.

Gianni Infantino lo tiene claro: “Globalización del calendario internacional de partidos" y competiciones en "meses en los que se puede jugar en cualquier lugar". Dos premisas que allanan el camino a una Copa del Mundo 2034 de Arabia Saudí, prevista a disputarse en pleno invierno, como ya sucediese en Qatar 2022.

Mayor congestión

Un nuevo escenario. La irrupción del Mundial de Clubes provocó que la temporada futbolística se prolongara hasta mediados de julio y llevó a decenas y decenas de futbolistas a disputar prácticamente 70 partidos por campaña entre club y selección. El presidente de la FIFA contempla, incluso, ir más allá: celebración cada dos años y 48 participantes.

El calendario, pues, estará más cargado. Y, por ende, las pretemporadas prácticamente dejarán de existir. Ya les pasó a los Real Madrid, Chelsea, PSG y compañía, quienes apenas tuvieron preparación para la nueva temporada... y sufrieron consecuencias físicas. A los clubes - y al aficionado, por supuesto - no les queda otra que adaptarse a una mutación futbolística que está a la vuelta de la esquina.