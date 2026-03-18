Senegal apelará tras el 'robo' la Copa África: "Va a ser la Tercera Guerra Mundial"

El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, CAF, decidió este martes invalidar la victoria que Senegal había logrado en la final de la Copa África, que inicialmente se resolvió con un 0-1 en la prórroga, y conceder el título a Marruecos con un resultado de 3-0. La medida se tomó tras aceptar los recursos presentados por el equipo marroquí después del encuentro disputado el 18 de enero de 2026, según informó el organismo en sus canales oficiales.

La resolución se adoptó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de la competición, que prevé la eliminación de un equipo en determinadas situaciones, como abandonar el terreno de juego "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro". En esos casos, el reglamento establece que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

En la final celebrada el 18 de enero en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100 y justo antes de la prórroga, generó una fuerte polémica. Esta decisión arbitral llevó a Senegal a amenazar con retirarse del partido.

Los jugadores de Senegal celebran tras conquistar la Copa África en Rabat. (Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI / JALAL MORCHIDI / EFE

Todos los jugadores senegaleses, salvo el delantero Sadio Mane, se dirigieron al vestuario en señal de protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecían en el campo. Cuando los futbolistas de Senegal regresaron para reanudar el encuentro, Brahim Díaz ejecutó el penalti y lo falló, lo que llevó el duelo a la prórroga. En ese tiempo extra, Pape Gueye marcó el gol que daba la victoria a Senegal por 1-0 en el minuto 94.

La apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol, FRMF, se basó en que Senegal abandonó el campo sin autorización arbitral, una infracción recogida en el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones. “El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado”, señaló la CAF en su comunicado, en el que confirma la descalificación del conjunto senegalés.

“Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol, FSF, a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, añade el Comité de Apelación, que en consecuencia “declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor” de Marruecos.

Apelación de Senegal

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) presentará un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeona a la selección de Marruecos, según informó la entidad.

En un comunicado emitido esta madrugada, la FSF señaló que "denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano". "Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana", indicó el organismo rector del fútbol senegalés.

Además, la FSF declaró su "firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva" y agregó que "mantendrá al público informado sobre la evolución de este asunto".

Oleada de reacciones

La decisión del Comité de Apelación de la CAF de retirar a Senegal el título de la Copa África ha provocado una fuerte sacudida en el mundo del fútbol y una oleada de indignación, especialmente entre los jugadores senegaleses que habían conquistado el trofeo sobre el césped.

Las reacciones no se hicieron esperar. El defensa Moussa Niakhaté, del Olympique de Lyon, compartió en sus redes sociales varias imágenes levantando la copa junto a un mensaje desafiante: "Venid a por ellas", en alusión tanto a la medalla como al trofeo. En otra publicación añadió: "Esto no es IA, es real".

También el joven internacional Pape Demba Diop, futbolista del Toulouse, expresó su incredulidad ante lo ocurrido con una frase contundente: "Creo que estamos en el país de los locos".

Más dura fue la valoración del veterano técnico Claude Le Roy, seleccionador de Senegal entre 1990 y 1992, quien mostró abiertamente su malestar por la decisión de la CAF de otorgar el título a Marruecos. "No me habría imaginado ni por un segundo que la CAF pudiera llegar tan lejos en este camino del absurdo. Cuando ves cómo dirige la CAF el señor Patrice Motseppe, que es un vasallo de Gianni Infantino (el presidente de la FIFA) y que desde el principio quiso darle esta Copa a Marruecos... Marruecos hizo una gran Copa Africana de Naciones y mereció ganar el torneo, pero en la final, Senegal fue mejor (1-0 en la prórroga)", afirmó el entrenador, de 78 años.

Por su parte, el centrocampista Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, también reaccionó en redes sociales, donde publicó varias fotografías posando con la medalla y el trofeo, acompañadas de un mensaje directo: "Podéis darle tres goles más a los llorones".

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El malestar se extiende más allá de los protagonistas directos. Según una fuente de la Federación Senegalesa de Fútbol citada por el diario 'L'Equipe', la indignación es total dentro del organismo: "Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo, va a ser la Tercera Guerra Mundial".