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MUNDIAL 2026

Indignación en las Federaciones: las entradas del Mundial también afectan a las familias de los jugadores

Los altos precios representarán un duro golpe al bolsillo de las selecciones participantes

Infantino responde a la polémica por los precios del Mundial: "El 20% cuestan menos de 300 dólares"

Infantino responde a la polémica por los precios del Mundial: "El 20% cuestan menos de 300 dólares"

Infantino responde a la polémica por los precios del Mundial: "El 20% cuestan menos de 300 dólares" / Perform

Jimmy Gómez Torres

Jimmy Gómez Torres

Los exorbitantes precios de las entradas del Mundial han sido el tema central del torneo desde que se conocieron sus costos, que únicamente han incrementado desde entonces, pero los afectados no serán solo los aficionados, también los familiares de los jugadores.

El incremento en los precios se debe a la tarifa dinámica implementada, la cual ocasiona que aumente de acuerdo a la demanda, pero no viceversa hasta ahora. Una estrategia que ha visto partidos como la final alcanzar en el sitio de la FIFA los 32.970 dólares, cuando en un inicio se presumía que el boleto más caro costaría 6.730 dólares.

Como reporta The Guardian, algunas federaciones nacionales han manifestado en los últimos días su inconformidad por estos costos, pues después de solicitar a la FIFA entradas para familiares de los jugadores u otros invitados, habrían recibido el visto bueno pero deberán pagar lo mismo que los aficionados.

El MetLife Stadium en Nueva Jersey albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio

El MetLife Stadium en Nueva Jersey albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio / EFE

Golpe a la billetera

El diario británico señala que un directivo de las federaciones le reveló que habían solicitado "cientos de entradas" que hicieron que el costo escalara a más de 3 mil dólares cada una, en promedio. Cabe señalar que las federaciones sí tuvieron un periodo para solicitar boletos a precio estándar, ya fueran para su venta a los grupos de seguidores o para los invitados de los jugadores.

Fueron seis semanas las que gozaron para comprar entradas y una vez finalizado ese lapso, el precio de venta ha sido el mismo que para los aficionados.

Si bien se desconoce qué otros gastos de los familiares podrían absorber las federaciones, tan solo los de las entradas verían una reducción importante del premio económico que recibirán los equipos.

Este premio incrementa con cada ronda superada, pero también lo hace el valor de los boletos. En cualquier caso, el mínimo que recibirá cada equipo es de 12.5 millones de dólares -- 2.5 correspondientes a "gastos de preparación" y el resto al premio por jugar fase de grupos.

Asientos libres

Los altos precios han convertido este Mundial en el más caro en la historia, alejando a los aficionados y representando un reto para la FIFA, pues a menos de un mes de su inicio, aún hay entradas para los juegos inaugurales de Estados Unidos y Canadá, dos de los tres anfitriones.

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Con el sitio oficial de venta mostrando aún disponibilidad para algunos partidos y poca disponibilidad en otros, el mayor miedo de la FIFA es la posibilidad de ver asientos o incluso secciones vacías, pues a estas entradas no vendidas se deben sumar también las que se negocian en los sitios de reventa, incluyendo el oficial.

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