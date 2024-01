Indignación con Cristiano: "Le invito a venir aquí"

La polémica acompaña a Cristiano Ronaldo en los últimos días. Tras sus declaraciones en la gala de los Globe Soccer Awards, afirmando que "la Liga de Arabia Saudí es mejor que la liga francesa", la respuesta y la indignación de algunos entrenadores de la Ligue 1 no se ha hecho esperar.

Uno de los que ha defendido el campeonato francés ha sido Éric Roy, tras vencer en Copa de Francia al Trélissac, equipo de la cuarta división del país. "Le invito a venir aquí y jugar en el campo hoy. No sé si le habría gustado. No es que no esté de acuerdo con él, pero Cristiano nunca ha jugado en la Ligue 1. ¿Cómo puede tener un punto de referencia? Tendría que haber jugado aquí", explicaba en rueda de prensa.

Otro que también se ha pronunciado ha sido el también portugués, Paulo Fonseca, técnico del Lille, que afirmó que no era necesario "hacer una comparación". "No creo que lo que dijo fuera correcto", continuó. "Si él se siente feliz en Arabia Saudí, me alegro por él. Hay cosas que no merecen gastar mi tiempo en responder. Estas declaraciones son una de ellas. Creo que la gente inteligente entenderá por qué hizo esa declaración".