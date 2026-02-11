La increíble revolución en la norma de los empates en Japón que podría cambiar el fútbol para siempre

La temporada número 100 de la J-League, la liga japonesa, viene llena de sorpresas. Este fin de semana, la máxima categoría del fútbol nipón arrancó con una gran novedad en la norma de los desempates que podría cambiar las reglas del fútbol tradicional para siempre.

Como banco de pruebas, la J-League adaptará una norma en la que no se permiten los empates en los partidos de liga regular. Si un equipo empata después de los 90 minutos de juego, se realiza una tanda de penaltis para determinar a un ganador. El vencedor de la tanda consigue 2 puntos, mientras que el perdedor se queda con 1.

Más allá de eso, el sistema de puntuación sigue igual: el ganador de un partido regular consigue 3 puntos, meintras que el perdedor tiene 0.

El objetivo de esta norma al más puro estilo Kings League es, según la propia liga, "eliminar por completo los empates y aumentar la emoción y la competitividad en cada partido".

Aun así, esta iniciativa será solo para la 'temporada de transición de 2026', no durante toda la liga oficial después del cambio de calendario. Cabe recordar que tras esta corta liga que terminará antes de verano, la J-League pretende igualar su calendario a las ligas europeas y a las ventanas de transferencias y tener una temporada que empiece en agosto y acabe en mayo o junio.

Esta miniliga de 20 equipos, divididos en las regiones de Este y Oeste, ya vivió sus primeras tandas en la primera jornada de campeonato. El Kyoto Sanga - Vissel Kobe (1-1) fue el primer partido oficial de la historia del fútbol en implementar esta norma, llevándose el exequipo de Andrés Iniesta la victoria en la tanda desde los once metros.

El FC Tokyo también sumó 2 puntos al vencer al Kashima en la tanda tras empatar a 1 en el tiempo reglamentario, e hicieron lo mismo Gamba Osaka y Avispa Fukoka tras empatar ante Cerezo Osaka (0-0) y Okayama (1-1), respectivamente. Tras los partidos de la fase regular de la 'temporada de transición', la J-League realizará un playoff para determinar al ganador en formato NBA.

