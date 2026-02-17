La increíble promesa de Roberto Martínez: "Tengo 52 años y nunca he probado el alcohol"

Roberto Martínez tiene una dilatada experiencia como entrenador del fútbol. El técnico catalán, con pasado en el Swansea, Wigan, Everton o la selección belga, tiene su mirada puesta en el Mundial de este verano que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, en una entrevista en 'Daily Mail', repasa su trayectoria, las personas que le han marcado en este deporte y algunas divertidas anécdotas.

Para comenzar, Martínez reveló quién ha sido la figura de mayor influencia a lo largo de su carrera: "Me intrigaba Johan Cruyff, su forma de dirigir al Barcelona. Llegó y cambió por completo la forma de jugar. Creo que muchísima gente en los últimos 100 años ha influido en el fútbol, pero no creo que nadie lo haya hecho como Johan Cruyff, porque cambió. Era un juego más técnico, de posesión, con ventaja numérica. Y luego se crearon los que no seguían ese estilo de fútbol; tuvieron que encontrar la manera de contrarrestarlo. Seguí a muchos otros entrenadores...".

Además, confesó que siempre se imaginó siendo entrenador antes que jugador. "Sí, porque nunca vi jugar a mi padre. Y fue fascinante porque cuando llegué al Reino Unido en 1995, enseguida te dicen que no hay 'yo' en el equipo. Tienes que adaptarte al grupo y hacer lo que sea necesario para estar con él. La realidad no funciona así. Es al contrario. Tienes que abordar el 'yo' antes de poder crear un equipo", confesó.

¿Y por qué el fútbol? "Para mí, es una forma de vida. Nací en una familia que respiraba fútbol. Mi padre era un apasionado del fútbol. Mi padre era entrenador en aquel entonces de un equipo local. Yo era la mascota y tengo fotos donde, probablemente con dos o tres años, escuchaba las charlas del equipo y estaba en ese ambiente del vestuario. Así que, para mí, eso era un lugar seguro", explicó Roberto Martínez.

Asimismo, el seleccionador de Portugal confesó que "nunca he probado el alcohol", aunque especificó que si gana el Mundial probablemente lo probará. "Nunca. Sí. Y era una promesa. Cuando tenía 16 años y tuve la oportunidad de ir a Zaragoza, fui a ver a mi padre y le dije: "Tengo muchas ganas de ir". Y le pregunté: "¿Qué te parece?". Me respondió: "Bueno, es lo peor que podrías hacer porque vas a ser muy joven, 16 años. Vas a estar lejos de casa y lo primero que vas a hacer es empezar a beber, a fumar, vas a dejar los estudios". Y le dije: "Bueno, te lo prometo, haré la carrera, nunca beberé, nunca fumaré". Y desde entonces, ese fue mi compromiso, así que ahora tengo 52 años y me enorgullece decir que nunca he probado el alcohol", expuso.

Por último, se pronunció sobre la presión de contar con una generación excepcional de jugadores en Portugal, capaz de hacer historia en el próximo Mundial. "Pero es una presión que se disfruta porque es cierto... llegamos a Portugal, una gran tradición, siempre se han formado grandes jugadores a lo largo de la historia, ahora que celebramos el momento en que Eusebio ganó el Balón de Oro en 1965. Tienes jugadores como Luis Figo, João Pinto, Rui Costa... es una tradición en Portugal, pero lo ganaron todo menos el Mundial. Conseguimos un compromiso increíble por parte de los jugadores porque probablemente se trate de una mezcla de cuatro generaciones. Tenemos desde el capitán [Cristiano Ronaldo], que tiene 41 años, hasta el jugador más joven que nació el año en que el capitán debutó con la selección nacional. Así que estamos deseando que llegue. El primer paso fue clasificarnos. Lo logramos y siempre he creído que nunca ha habido un equipo ganador que llegue al torneo. El equipo ganador se convierte en el equipo ganador del torneo", concluyó.