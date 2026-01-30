Increíble la liga China: la mitad de equipos comenzarán con una deducción de puntos

La Superliga China de 2026 arrancará de forma anómala. Según se anunció esta semana por las autoridades, nueve de los 16 clubes de la primera división (y cuatro de la Liga Uno, la segunda categoría) empezarán la temporada con alguna deducción de puntos tras ser sancionados por amaños de partidos y apuestas ilegales, además de multas económicas que oscilan entre 50.000 y 120.500 euros (entre 200.000 y un millón de yuanes), en función de la gravedad de los casos.

En total, 13 equipos han sido sancionados por por la Administración General de Deportes, el Ministerio de Seguridad Pública y la Asociación China de Fútbol (CFA). Entre los señalados se encuentra el Shanghai Port, vigente campeón, que arrancará el curso con una deducción de cinco puntos, la misma penalización que Wuhan Three Towns, Zhejiang Professional y Beijing Guoan.

Las sanciones más graves han sido para Shanghai Shenhua (subcampeón la pasada temporada) y Tianjin Jinmen Tiger, que iniciarán con 10 puntos menos en la clasificación. Shandong Taishan y Henan FC comenzarán con seis puntos menos, mientras que Qingdao Hainiu lo hará con siete.

Sobre el campo, varios jugadores españoles, como Óscar Melendo (Shanghai Port), Alberto Quiles, Cristian Salvador y Aitor Córdoba (Tianjin Jinmen Tiger) se verán involucrados en estas situaciones, mientras que Jordi Mboula (Henan FC) o Jordi Vinyals (entrenador del Yunnan Yukun), iniciarán la temporada sin deducciones y con una ventaja competitiva importante.

En la Liga Uno, la segunda división, las sanciones afectan a Meizhou Hakka, Changchun Yatai, Suzhou Dongwu y Ningbo Professional, que arrancarán la temporada con penalizaciones de entre tres y cuatro puntos y multas de hasta 30.000 euros.

"Las deducciones de puntos y las sanciones financieras impuestas a los clubes se basan en la cantidad, la naturaleza, la gravedad y el impacto social de las transacciones indebidas en las que cada club estuvo involucrado", dijo la CFA, añadiendo que mantendría su política de "tolerancia cero" hacia la corrupción.

“Con base en la documentación del caso sobre amaño de partidos, apuestas y corrupción en la industria del fútbol, el Comité Disciplinario y de Ética de la Asociación China de Fútbol realizó una revisión exhaustiva y sistemática de la documentación del caso, para mantener la disciplina en la industria, purificar el ambiente futbolístico y mantener una competencia justa,”anunció la CFA.

Inhabilitaciones de por vida

Además de las sanciones a los clubes, la CFA anunció la inhabilitación de por vida de 73 personas vinculadas al fútbol, entre ellas el expresidente de la federación Chen Xuyuan y el exseleccionador nacional entre 2019 y 2021 Li Tie, ambos condenados también por delitos penales a cadena perpetua y 20 años de prisión, respectivamente.

Li, que llegó a jugar en el Everton de la Premier League, admitió que había pagado 431.000 dólares en sobornos a dirigentes de la federación para ser nombrado seleccionador nacional y reconoció que consiguió sus dos ascensos, al frente del Hebei China Fortune y del Wuhan Zall, mediante amaños de partidos. Chen fue condenado por aceptar más de 10 millones de dólares en sobornos.

Asimismo, otras tres personas fueron castigadas con prohibiciones de cinco años por infracciones graves de la disciplina deportiva, pese a no haber sido procesadas judicialmente. Todo, para “salvaguardar la equidad de la competición” en una “campaña especial para acabar con el amaño de partidos, las apuestas y la corrupción en la industria del fútbol”.

Estas sanciones se suman a las ya anunciadas por las autoridades en septiembre de 2024 a 61 personas y 41 clubes en un intento por recuperar la credibilidad del sistema tras años marcados por los escándalos en el fútbol chino.