La increíble imagen viral de Openda con una terapia que han usado ya Ramos, Benzema o Phelps

El jugador de la Juventus Lois Openda se ha vuelto viral en las últimas horas por una foto que se ha compartido de él sometiéndose a un tratamiento de fisioterapia de recuperación muscular que se basa en ventosas por la piel, la ventosaterapia (cupping).

El delantero belga se sometió a esta terapia de medicina alternativa en una clínica de Bélgica que ya ha trabajado con diferentes deportistas y futbolistas. Openda aparece en la fotografía completamente cubierto de ventosas, una imagen que ha generado muchas reacciones, tanto de aficionados como de especialistas.

La ventosaterapia consiste en colocar copas de vidrio, plástico o bambú sobre la piel para crear un efecto de vacío mediante succión. Según sus defensores, este procedimiento estimula la circulación sanguínea, favorece la eliminación de toxinas y ayuda a aliviar la tensión muscular después de esfuerzos físicos intensos.

El método tiene raíces en prácticas tradicionales de la medicina asiática y en los últimos años ha ganado visibilidad en el deporte de élite, especialmente como complemento en procesos de recuperación física.

Sin ir más lejos, Sergio Ramos ha recurrido a este tratamiento en diferentes etapas de su carrera, mientras que el nadador estadounidense Michael Phelps popularizó su uso durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando apareció con las características marcas circulares en la espalda, y Karim Benzema también popularizó el tratamiento con una imagen que compartió en sus redes sociales durante su etapa en el Real Madrid.

Noticias relacionadas

En busca de mejorar su rendimiento

Esta temporada, en 23 apariciones, el delantero solo ha marcado un gol con la Juventus. La 'Vecchia Signiora' pagó alrededor de 45 millones de euros al RB Leipzig el pasado verano entre cesión y obligación de compra para incorporarle, pero su rendimiento hasta ahora ha sido discreto.