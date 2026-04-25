La increíble historia del FC Den Bosch neerlandés: ¡Celebran los goles del rival porque necesitan perder para ascender!

Muy pocas veces, por no decir prácticamente nunca, perder es positivo en el fútbol. Pero hay ocasiones en que las rocambolescas reglas de ciertas competiciones deparan escenarios inéditos. Esta vez sucedió en la Segunda División de Países Bajos, en un Den Bosch-ADO Den Haag.

En la última jornada de la Eerste Divisie, al FC Den Bosch le interesaba perder su partido para clasificarse matemáticamente para el play-off de ascenso a la Eredivisie. Una situación tan extraña como real que derivó en la celebración de los goles visitantes por parte de la afición local. Porque lógicamente el ADO Den Haag se llevó la victoria por 1-3 mientras los hinchas del Den Bosch sonreían. Pero vayamos por partes.

La segunda categoría neerlandesa mantiene un reglamento algo peculiar. Los dos primeros clasificados a final de temporada ascienden directamente (fueron precisamente el ADO Den Haag y el Cambuur), mientras que el tercer ascendido se decide en un play-off con hasta seis clasificados, más el antepenúltimo de Primera División, que se une a ellos en semifinales. Hasta ahí todo sencillo, pero la cosa empieza a complicarse al tener en cuenta los criterios para participar en la promoción de ascenso.

Reglamento enrevesado

De las seis plazas para el play-off, dos de ellas son fijas, para el tercer y cuarto clasificado. Teniendo en cuenta la clasificación definitiva, dichas plazas se adjudicaron al Willem II (tercero) y al De Graafschap (cuarto). Sin embargo, las otras cuatro plazas restantes se otorgan a los líderes de cuatro miniclasificaciones ligueras paralelas divididas en cuatro periodos. Es decir, el líder al concluir la jornada 10 se asegura el play-off, lo mismo que el líder de la jornada 11 a la 20, el líder de la jornada 21 a la 29 y el líder de la jornada 30 a la 38.

¿Pero qué pasa si uno de esos líderes temporales logra el ascenso directo o ya tiene su plaza garantizada al ser tercero o cuarto? En ese caso, la plaza se traslada al siguiente clasificado en la tabla general que no tenga garantizada su participación en el play-off.

De la jornada 1 a la 10, el ganador resultó ser el ADO Den Haag, que al ascender directamente entregó su plaza al quinto (Almere City). Lo mismo sucedió en el segundo y tercer periodo provisional, lo que supuso la participación en el play-off del sexto (RKC Waalwijk) y... ¡del octavo (Roda JC)!, porque el séptimo es el filial del PSV y no puede ascender.

Pero el problema llegaba con el cuarto periodo en el que se divide la liga, porque ahí tres equipos peleaban por ser líderes en puntos desde la jornada 30 a la 38: el ADO Den Haag (ya ascendido), el Willem II (ya en play-off por ser tercero) y el Vitesse (decimoquinto).

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De ahí que al Den Bosch (noveno en la tabla final a mucha distancia del décimo) le interesase perder contra el ADO Den Haag en la última jornada para que éste quedase líder del cuarto periodo dejando sin posibilidades al Vitesse y trasladando la última plaza de play-off al noveno de la tabla general. Sea como sea, subir de categoría sigue siendo complicadísimo, puesto que los equipos deben superar hasta tres eliminatorias en la promoción de ascenso.