La increíble historia del Bodø/Glimt: el equipo que sonrojó al City y amenaza al Atleti de Simeone

Noruega tendrá para siempre un día marcado con fuego en la historia del deporte nacional: el 21 de enero de 2026. Ese día, el Bodø/Glimt, un club noruego que debutó esta temporada en la UEFA Champions League, derrotó por 3‑1 al Manchester City, campeón de la competición reina 2023, en el Aspmyra Stadion (con capacidad para unos 8.000 espectadores) y ante una grada eufórica pese a las extremas temperaturas propias del Ártico.

No fue una victoria cualquiera. Fue una lección futbolística, y ante un enamorado del fútbol propositivo como Pep Guardiola. Su Manchester City, que vale cientos de millones de euros, fue sometido por un equipo cuyo valor de plantilla es una fracción del de una sola superestrella rival. De manera literal: Erling Haaland, héroe nacional, cuesta aproximadamente cuatro veces más que toda la plantilla del Bodø/Glimt.

Erling Haaland, del Manchester City, ante el Bodo/Glimt / Associated Press/LaPresse / LAP

A falta de una jornada para terminar la fase de grupos de la Champions, el conjunto noruego tiene opciones de clasificarse para el playoff previo a los octavos de final. Se intentaron 'cargar' a la 'cenicienta' de esta edición antes de tiempo y, por lo menos, ha conseguido la hazaña de levantar la voz hasta el final.

Ni siquiera dos goles en dos minutos de Kasper Høgh (minutos 22 y 24) parecían suficientes para el cuadro local. Jens Petter Hauge se sumó a la fiesta con un golazo para sonrojar a un City que, con el 3‑0, solo logró maquillar el resultado con un gol de Rayan Cherki. Un triunfo no solo épico por lo que representa para el Bodø/Glimt, sino también por lo que significa para el Manchester City: ahora está fuera del top 8 en la lucha por acceder directamente a octavos.

Un impacto casi inédito: el City devolvió el dinero a su afición

La derrota fue tan contundente que el Manchester City tomó la decisión de devolver el dinero de las entradas a los poco más de 300 aficionados que viajaron hasta Noruega, un gesto que generó debate sobre el respeto al aficionado y el compromiso tras una noche para el olvido.

Del Ártico al centro del fútbol mundial

Ubicado más de 200 km por encima del Círculo Ártico, Bodø es una ciudad de apenas 55.000 habitantes donde la pesca de bacalao marcó generaciones y donde ahora el fútbol quiere escribir su historia más dorada, pese a que el club se fundó en 1916. Su estadio, el Aspmyra Stadion, es uno de los escenarios más fríos y humildes que ha acogido un partido de Champions. Sin embargo, se erigió como un fortín extremadamente poderoso. Aunque no es una novedad.

Kasper Hogh celebra uno de sus goles al City / EFE

En los últimos años han arrasado en Noruega y se han ganado el respeto internacional: semifinalistas de la Europa League, cuartos de Conference League y ahora protagonistas puntualmente de la Champions. Es la hazaña más grande en la historia del club. Unos logros que no dependen del valor de mercado de sus jugadores, sino de una inteligencia táctica que castiga los errores del rival, un juego vertical con contraataques de libro y una mentalidad de equipo que más bien es una familia.

La dinastía Berg: tres generaciones de leyenda

De hecho, el apellido 'Berg' lo resume a la perfección. Patrick Berg no solo es el capitán del Bodø/Glimt: representa la tercera generación de los Berg que ha vestido de amarillo. Su abuelo, su padre y dos de sus tíos forjaron un legado en el norte de Noruega, dejando huella en Aspmyra y convirtiéndose en auténticas leyendas locales.

Patrick Berg, durante un partido ante el City / Associated Press/LaPresse / LAP

La conexión de Patrick con el club es tan profunda que una estatua de su abuelo preside el estadio, símbolo de compromiso, identidad y orgullo familiar. Hoy, Patrick no solo dirige al equipo desde el centro del campo, también encarna la pasión que ha llevado al club desde la segunda división a hacer temblar a gigantes europeos en la Champions League. En Bodø, el amor por el club se hereda, se vive y se siente.

Fichajes estratégicos y baratos

Un club que, aunque no puede sacar la billetera a pasear como muchos de sus rivales en esta Champions, no solo crece desde la cantera. Su éxito también se ha cimentado con fichajes estratégicos, que combinan talento escandinavo con la experiencia europea. Pese a presupuestos modestos, sus movimientos en el mercado han sido calculados al milímetro.

Los cinco fichajes más caros de la historia del club Albert Grønbæk (Aarhus GF, Dinamarca) – €4,8 millones Patrick Berg (Lens, Francia) – €4 millones Jens PetterHauge (Eintracht Frankfurt, Alemania) – €4 millones Mathias Jørgensen (Aalborg BK, Dinamarca) – €3,5 millones Håkon Evjen (Brøndby, Dinamarca) – €2,5 millones Magnus Riisnæs (Valerenga, Noruega) - €2,5 millones

Pero la estrategia es doble en el club: también colocar a jugadores en ligas mayores para sacar plusvalías y después reinvertirlas en talento joven, sin perder competitividad y asegurando la estabilidad financiera de una entidad que ha pasado de 4,2 millones de euros de presupuesto en 2017 a 60 millones de ingresos en 2024, con ganancias sostenidas en los últimos años.

Las cinco ventas más caras de la historia del club Albert Grønbæk (Rennes, Francia) – €15 millones Faris Mounbagna (Marsella, Francia) – €8 millones Hugo Vetlesen (Brujas, Bélgica) – €7,75 millones Victor Boniface (Union SG, Bélgica) – €6,1 millones Eric Botheim (Krasnodar, Rusia) – €6 millones

Ahora, Europa sabe que el “Flash from Bodø” no es solo un apodo (Glimt significa destello): es una advertencia para todos los gigantes que subestimen al Ártico. Y mientras las auroras boreales iluminan la ciudad, un pequeño equipo noruego celebra una gesta que inspirará a generaciones. Si siguen así, los veremos más seguido por Europa. De momento, irán con todo a por el Atlético de Madrid.